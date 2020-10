Gabriela Firea [Sursa foto: Facebook]

Conducerea PSD a avut o întâlnire, joi, cu primarii de sector ai partidului pentru a stabili strategia pentru perioada următoare, în legptură cu scandalul posibilei fraudări a alegerilor din București. Surse din PSD au declarat că, după discuții interne, conducerea partidului nu susține dorința Gabrielei Firea de a cere anularea alegerilor locale pentru București, potrivit HotNews.ro.

“Avocații și juriștii consultați de conducerea partidului spun că nu există temei pentru anularea alegerilor. Riscăm să ne umplem de ridicol. Marcel Ciolacu și echipa de conducere nu vor să lege de numele partidului un astfel de demers. În schimb i s-a transmis Gabrielei Firea că are libertatea să facă ce crede de cuviință”, au spus surse din partid, potrivit HotNews.ro

Cum a fost lăsată baltă Gabriela Firea

Pe de altă parte conducerea PSD susține în continuare solicitarea de renumărare a voturilor, la Biroul Electoral Sector 1, dar și plângerea la Parchetul General, în legătură cu situația de la Sector 1 al Capitalei. Gabriela Firea le-ar fi cerut colegilor ei de partid să o susțină în privința cererii de anulare a scrutinului din Capitală.

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, nu a oferit un răspuns clar în vederea susținerii fostului primar general al Capitalei. “În momentul în care am văzut acele imagini în plus de ce aveam e normal că acele suspiciuni să fie mai mari și în ceea ce privește votul pentru Primăria Generală, dna Firea împreună cu avocații se vor consulta și vor anunța decizia pe care o vor lua împreună (…) Noi am avut discuții la nivel politic, urmând ca echipa formată din dna Firea și avocați să ia o decizie”, a spus Grindeanu.

Totodată, Gabriela Firea a spus că PNL “a gândit un plan diabolic” pentru a frauda alegerile locale 2020. ”Eu cred că a fost un plan foarte bine pus la punct. Cu câteva zile înainte de alegeri conducerea PNL era resemnată că pierde, după care au făcut acest plan. De aceea stau ei foarte calmi pentru că au avut un plan, dar acesta este un plan diabolic. Nu există niciun fel de legitimitate pentru că au fost aleși prin fraudă”, a spus Gabriela Firea.