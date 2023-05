Gabriela Prisăcariu, detalii exclusive despre nuntă! Modelul și iubitul ei nu vor respecta nicio tradiție în ziua cea mare: "Spre dezamăgirea părinților, nu se va întâmpla" | EXCLUSIV

In articol:

Gabriela Prisăcăriu a defilat la un eveniment monden organizat de un brand celebru. Soția lui Dani Oțil a purtat una din cele mai speciale creații ale brand-ului. În plus, aceasta ne-a oferit declarații despre relația pe care o are cu viitorul ei soț, despre copilul pe care îl au împreună, dar și despre nunta care se apropie cu pași repezi.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil fac nuntă fără tradiții

Gabriela Prisăcariu ne-a povestit detalii despre nunta care va avea loc vara aceasta. Se pare că cei doi nu sunt adepții tradițiilor și vor petrece simplu și frumos. Singurul lucru pe care nu ni l-a dezvăluit a fost artistul care le va cânta, însă a promis că vom afla curând.

"Sunt pregătită. Am rochia de mireasă, deci restul nu mai contează. Dacă mi-am găsit rochia de mireasă perfectă pentru mine, pentru că am purtat foarte multe rochii de mireasă de-a lungul anilor și atunci nu găseam niciun model pe care să îl simt că e cu adevărat rochia mea de mireasă. Sincer, de-abia aștept. Îmi doresc foarte mult să mergem la biserică, mi se pare un lucru extrem de important și pe urmă petrecerea bineînțeles. Nu o să respectăm nicio tradiție, spre dezamăgirea părinților. Nu o să facem cu tradiții, în niciun caz. Noi pur și simplu vrem să mergem la biserică, după să ne distrăm în familie, cu prietenii și asta e tot. Cine o să ne cânte va rămâne surpriză, o să vedeți.", a declarat Gabriela Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu, emoții pe podium

Gabriela e model de când se știe. Iubește să defileze, să fie în lumina reflectoarelor, însă de când este mămică, nu a mai fost atât de activă. Recent a revenit la job și recunoaște că are emoții de fiecare dată când trebuie să urce pe scenă.

"Lumea nu crede că am emoții, dar am la fiecare prezentare, pentru că îmi doresc să îmi iasă foarte bine și atunci bineînțeles că am și emoții." , a mărturisit Gabriela Prisăcariu, la WOWnews.

