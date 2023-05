Marius Manole și Carmen Tănase nu s-au suportat ani la rând. Cum au ajuns să se împrietenească. Actorul a dezvăluit motivul pentru care nu și-au vorbit multă vreme: „Pe unde ne prindeam, ne înțepam”

In articol:

Carmen Tănase și Marius Manole sunt doi dintre cei mai cunoscuți actori din România. Prin prisma carierei lor au reușit să ajungă la inimile privitorilor și să adune o mulțime de fani.

Nu puținele au fost dățile când au urcat împreună pe scenă, iar de aici și până la o relație strânsă de prietenie nu a mai fost decât un pas.

Cu toate că acum se înțeleg de minune, lucrurile nu au stat întotdeauna așa.

Cum au ajuns Marius Manole și Carmen Tănase să se împrietenească? La început nu se înțelegeau deloc

Pare greu de crezut că au existat vremuri în care îndrăgiții actori nu se suportau. Ba mai mult decât atât, Marius Manole spune că piesa de teatru a Liei Bugnar a reușit să îi aducă pe cei doi împreună, deoarece amândoi își doreau să joace în spectacolul respectiv. De atunci și până în prezent, au legat o frumoasă relație de prietenie.

„Nu ne suportam neapărat. Pe unde ne prindeam, ne înțepam și chiar nu eram de acord cu felul celuilalt de a exista pe lumea aceasta. Ni s-a propus acest spectacol de Lia Bugnar, «Ce avem noi aici?» și nu am avut încotro pentru că mie îmi plăcea textul, ei îi plăcea textul, eu nu voiam să renunț la rol, ea nu voia să renunțe la rol.Atunci am zis OK, dar la primele repetiții eram foarte distanți până când unul a zis ceva și am început să râdem. De atunci nu ne-am mai oprit din râs și râdem și în ziua de azi pe unde putem, chiar și în spectacole”, a

Marius Manole și Carmen Tănase împărtășesc pasiuni comune

În prezent, cei doi petrec foarte mult timp împreună și, pe lângă pasiunea pentru teatru, împărtășesc și iubirea pentru animalele fără stăpân, dovedindu-se a fi două persoane empatice și grijulii.

„Dăm de mâncare câinilor din benzinării, plângem până plecăm de lângă ei, după ne gândim să ne întoarcem, să îi luăm sau să nu îi luăm, ne convingem unul pe celălalt: «Lasă, ai 2 câini, nu poți salva toată planeta!». Cam așa sunt drumurile noastre”, mai adaugă Marius Manole pentru sursa menționată anterior.

Actorul spune că sunt momente când Carmen Tănase este mult prea prietenoasă cu cei din jur. Totodată, actrița își tratează admiratorii ca și cum ar fi prietenii ei, nicidecum fani, dându-le chiar și numărul personal de telefon.

„Ea stă cu toată lumea, vorbește, ia numere de telefoane, își dă numărul de telefon. E foarte prietenoasă, mult prea prietenoasă la un moment dat. Dai numărul de telefon, dar nu știi cui îl dai, îl vezi pe om pentru prima dată. Îi invită la teatru, dă bilete, e foarte omenoasă, e un om foarte bun(…)”, a mai precizat actorul pentru aceeași sursă.