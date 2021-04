Gala Premiilor Oscar 2021. Unde poți urmări LIVE ceremonia de decernare a premiilor Oscar 2021

In articol:

În data de 25 aprilie, are loc cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar, în Los Angeles, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19.

Cum se va desfăşura Gala Premiilor Oscar 2021

Academia Americană de Film a organizat pentru anul 2021 o gală cu participare limitată, la care vor lua parte aproximativ 170 de persoane, printre care cei nominalizaţi, însoţitorii şi prezentatorii evenimentului, potrivit Mediafax.

Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor Oscar va fi transmisă live din două locaţii, ambele în Los Angeles: Dolby Theatre şi Union Station. Vor fi, de asemenea, şi două locaţii internaţionale, una în Marea Britanie, pentru toţi nominalizaţii de origine britanică, şi cea de-a doua, în Paris.

Spre deosebire de ceremoniile Globurilor de Aur, premiilor Bafta şi Emmy, organizatorii Oscarurilor i-au invitat pe nominalizaţi să participe şi în persoană la eveniment, la una din locaţiile de desfăşurare. Toţi nominalizaţii au fost rugaţi să evite apariţiile online, via Zoom.

Din cauza pandemiei, organizatorii galei s-au văzut nevoiţi să renunţe la alte evenimente precum micul dejun cu nominalizaţii la Oscar, care avea loc cu o săptămână înainte de gală, cât şi la petrecerea organizată după ceremonie.

Filmul „Colectiv”, prima producție românească nominalizată la Oscar

„Colectiv” al lui Alexander Nănău este primul film românesc nominalizat la Oscar. Lungmetrajul se bucură nu de una, ci de două nominalizări, la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” şi „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Pelicula spune povestea dramatică din clubul Colectiv din București, tragedia în urma căreia au murit 64 de persoane. „Colectiv” se bucură deja de succesul criticilor, primind în anul 2020 premiul pentru Cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film. De asemenea, în 2021, a fost desemnat cel mai bun documentar la Critics’ Circle Film Awards (Premiile Cercului Criticilor de Film din Londra).

Criticul de film, Irina Margareta Nistor, a vorbit despre posibilii câştigători ai premiilor: „După câte cunosc eu, din păcate tot Nomadland o să câştige şi pe la toate secţiunile o să fie aşa. Mai degrabă un Oscar de documentar pentru că şi Nomadland-ul ăsta e ca un documentar. În egală măsură Antony Hopkins- filmul lui este tot un documentar- ca să vadă ce ar putea să i se întâmple la bătrăneţe”, a spus Irina Margareta Nistor.

Nominalizaţii anului 2021 la Premiile Oscar

Cel mai bun film

„Nomadland”

„The Trial of the Chicago 7”

„Mank”

„Promising Young Woman”

„Minari”

„The Father”

„Sound of Metal”

„Judas and the Black Messiah”

Cel mai bun actor

Chadwick Boseman- „Ma Rainey's Black Bottom”

Anthony Hopkins- „The Father”

Riz Ahmed- „Sound of Metal”

Gary Oldman- „Mank”

Steven Yeun- „Minari”

Cea mai bună actriţă

Carey Mulligan- „Promising Young Woman”

Frances McDormand- „Nomadland”

Vanessa Kirby- „Pieces of a Woman”

Viola Davis- „Ma Rainey's Black Bottom”

Andra Day- „The United States vs. Billie Holiday”

Cel mai bun regizor

Chloe Zhao- „Nomadland”

David Fincher- „Mank”

Emerald Fennell- „Promising Young Woman”

Lee Isaac Chung- „Minari”

Thomas Vinterberg- „Another Round”

Cel mai bun actor în rol secundar

Daniel Kaluuya- „Judas and the Black Messiah”

Sacha Baron Cohen- „The Trial of the Chicago 7”

Leslie Odom Jr.- „One Night in Miami”

Paul Raci- „Sound of Metal”

LaKeith Stanfield- „Judas and the Black Messiah”

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Olivia Colman- „The Father”

Amanda Seyfried- „Mank”

Glenn Close- „Hillbilly Elegy”

Youn Yuh-jung- „Minari”

Maria Bakalova- „Borat Subsequent Moviefilm”

Cel mai bun scenariu original

„Judas and the Black Messiah”

„Minari”

„Promising Young Woman”

„Sound of Metal”

„The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun scenariu adaptat

„Borat Subsequent Moviefilm”

„The Father”

„Nomadland”

„One Night in Miami”

„The White Tiger”

Cel mai bun film de animaţie

„Onward”

„Over the Moon”

„A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

„Soul”

„Wolfwalkers”

Cel mai bun documentar

„ Collective ”

„Crip Camp”

„The Mole Agent”

„My Octopus Teacher”

„Time”

Cel mai bun film străin

„Another Round” (Denmark)

„Better Days” (Hong Kong)

„Collective” (Romania)

„The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

„Quo Vadis, Aida?” (Bosnia and Herzegovina)

Cel mai bun cântec original

„Husavik (My Hometown)”- „Eurovision Song Contest”

„Fight for You”- „Judas and the Black Messiah”

„Hear My Voice”- „The Trial of the Chicago 7”

„Io Si (Seen) ”- „The Life Ahead”

„Speak Now”- „One Night in Miami”

Unde se poate vedea decernarea premiilor Oscar 2021

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar 2021, acordate de Academia americană de film, va putea fi urmarită de publicul român pe platforma VOYO. Transmisiunea directă va începe luni, 26 aprilie, la ora 03.00, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Pe data de 27 aprilie, de la ora 20:30, ceremonia va putea fi urmarită și pe Pro Cinema. În perioada 26-28 aprilie, Pro Cinema va difuza filme premiate cu Oscar precum „Argo”, „Great Gatsby”, „Interstellar” și „American Sniper”.

Marii câştigători ai ediţiei din 2020

În 2020, filmul sud-coreean „Parasite” a făcut istorie după ce a câştigat patru trofee, devenind prima producţie de origine străină care s-a impus la cea mai importantă categorie a ceremoniei, „cel mai bun film”.

Creatorul filmului „Parasite”, Bong Joon-ho, a câştigat atunci şi premiul pentru cel mai bun regizor, învingându-l pe Sam Mendes, regizorul lungmetrajului „1917”. Pelicula a câştigat şi premiile pentru „cel mai bun lungmetraj internaţional” şi „cel mai bun scenariu original”.

În anul 2020, actorul Joaquin Pheonix a câştigat premiul pentru „cel mai bun actor în rol principal”, în filmul „Joker”, după trei nominalizări la Oscar. Şi Renee Zellweger a câştigat premiul pentru „cea mai bună actriţă în rol principal”, datorită rolului său din filmul „Judy”, în care a interpretat-o pe legendara Judy Garland.

Brad Pitt a câştigat primul său Oscar pentru interpretare în 2020, datorită filmului „Once upon a Time... in Hollywood”. Brad Pitt mai are un Oscar în palmares, în calitate de producător al filmului „12 Years a Slave”.

SURSE: News.ro, Mediafax.ro