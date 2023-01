Garderoba la control! Raluca Bădulescu ne spune ce nu se mai poartă deloc în 2023 și care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac vedetele: "Văd gafe în fiecare zi" | EXCLUSIV

In articol:

Când se schimbă anul se mai schimbă și garderoba, iar Raluca Bădulescu ne-a povestit exact care sunt tendințele pentru 2023, dar și ce greșeli să evităm în materie de vestimentație. Jurata de la Bravo, ai stil! a vorbit și despre greșelile pe care le fac vedetele.

Diva vine cu sfaturi din garderoba și experiența personală și ne spune exact care sunt cele mai importante accesorii pe care o femeie trebuie să le aibă în viața ea!

Raluca Bădulescu răspunde la întrebarea: Ce purtăm în 2023?!

Culoarea anului 2023 este Viva Magenta, iar vedeta Kanal D ne-a spus cum să o integrăm corect în ținute inspirate din viața de zi cu zi. De la Raluca Bădulescu am aflat că Viva Magenta nu trebuie să fie combinată cu negru, dar nici cu nuanțele care vin puternic în contrast.

Citește și: Paul Pescobar merge în vacanțe cu fosta, cu care are o fetiță, deși sunt despărțiți! Care este motivul? „Decât să ne spargem capul și să fie copilul de față”

"Culoarea anului 2023 este Viva Magenta, una foarte greu de integrat în ținutele vestimentare; adică, ori realizați un outfit din aceeași culoare, ori se pot combina diferite culori din aceeași gamă cromatică. Însă niciodată această Viva magenta nu trebuie combinată cu negru, decât dacă stăpânim foarte bine cunoștințele de styling și nici cu nuanțe care vin foarte mult in contrast.

Recomand ca, dacă doriți să purtați ținute în culoarea anului 2023, să integrați ținute în culori care să mai “îndulcească” această culoare, și anume, combinații cu auriu, argintiu, cu diferite nuanțe care să mai “stingă” din puterea culorii Viva magenta", ne sfătuiește Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Ce nu trebuie să lipsească din garderoba unei femei

Jurata de la Bravo, ai stil! iubește hainele și accesoriile și știe foarte clar ce nu trebuie să lipsească niciodată din garderoba unei femei, indiferent de tendințe.

Citește și: Maurice Munteanu, la testul sincerității! Care este vedeta din showbiz-ul românesc cu care se înțelege cel mai bine? "Mi-e dor de ea, nu am mai văzut-o de 2 luni"| EXCLUSIV

"Indiferent de tendințele în modă, sunt câteva piese care ar trebui să fie nelipite din garderoba cuiva. Și aici fac referire la faptul că trebuie să alegem din modă ceea ne ne stă bine, ceea ce știm să purtăm, ce ne pune în valoare personalitatea, fizicul, etc.

Nu orice lungime de rochie, de exemplu, ne pune în valoare silueta cum ar trebui. Niște basic-uri de calitate nu ar trebui să lipsească dintr-o garderoba, și aici mă refer la faimoasa rochie neagră, care poate fi aleasă de o lungime sub sau deasupra genunchiului, stiletto negri, de velur, de piele întoarsă, sandale negre clasice, o pereche de jeans, o cămașă albă și câteva tricouri de calitate. O geantă din piele întoarsă, de dimensiune medie și o jachetă de piele, cu acestea închid lista lucrurilor de baza care nu ar trebui să lipsească din garderoba oricărei femei", ne-a mărturisit vedeta Kanal D.

Citeste si: Bianca Drăgușanu a aflat că suferă de o boală gravă și că trebuie să își scoată dinții! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

La ce obiceiuri renunțăm în 2023

Deși multă lume crede că piesele vestimentare se demodează și trebuie să fie scoase din garderobă, Raluca Bădulescu ne învață exact ce să facem ca să nu ajungem în această situație.

Vedeta Kanal D spune că orice piesă poate fi purtată, atâta vreme cât în jurul ei se construiește o ținută din piese actuale.

"Se presupune că având o educație stilistică, cumpărăm deja piese care nu trebuie aruncate din garderoba, ci care pot fi readuse la viață, alăturate cu piese care sunt în tendințe. Spre exemplu, chestia cu tendințele nu mai este atât de strictă, nu putem spune că jeanșii evazați nu se poartă deloc anul acesta. Exclus! Aceștia se vor purta întotdeauna, fac parte dintr-un curent, din anii ’70, pot fi purtați oricând într-un Boho-Chic foarte elegant.

Orice piesă pe care o avem în garderoba poate fi purtată, dacă în jurul aceleia construim o ținută din piese actuale. Din tendințe trebuie să luăm ceea ce ne vine bine", spune Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Ce greșeli nu trebuie să facem când vine vorba de modă

Raluca Bădulescu ne-a explicat că nu există greșeli în modă, în funcție de ani. Diva este de părere că sunt doar lucruri nepotrivite, pe care nu ar trebui să le purtăm niciodată, indiferent de an.

"Nu cred că există cea mai mare greșeală de modă, în niciun an. Există, în general, greșeli stilistice flagrante. Există styling-uri greșite, nu țin de o chestie temporală.

Dacă avem, spre exemplu, o fustă, rochie sau pantalon care au terminație din pene, nu asortăm în partea de sus cu o haina de blană, nu combinăm pene cu blană. Sau sunt greșeli care țin de modalitatea în care combinăm roșul cu negru, dar acestea sunt reguli in modă, care pot fi aplicate in fiecare an, indiferent de sezon și an", a mărturisit Raluca Bădulescu.

Ce greșeli fac vedetele când se îmbracă

Deși pentru mulți poate părea imposibil, vedetele mai fac și ele greșeli atunci când își aleg ținutele. Divele autohtone nu sunt tot timpul inspirate și uneori nu au nici o idee clară despre ceea ce își doresc să transmită.

"Unele dintre vedete nu au o imagine foarte clar conturată despre ceea ce vor de la ele din punct de vedere vestimentar, despre ce mesaj vor să transmită cu acea ținută, și etc… De asemenea, copiază vedetele internaționale, lucru acceptat, dar ele trebuie să fie că sursă de inspirație, nu pentru copy-paște după ținută respectivă.

Vedetele ar trebui să aibă o anumită linie vestimentară recognoscibilă, o semnătură stilistică. Asta nu înseamnă că ar trebui să se afle doar în zona lor de confort, dar lucrurile pe care le propun trebuie să fie complete și foarte bine studiate astfel încât să nu se îndepărteze mult de la mesajul pe care îl transmit și publicului căruia i se adresează. Este vorba despre styling și despre cum aleg să pună în valoare acel styling. Să nu aibă oscilații vestimentare bruște, astăzi suntem pe hippie, mâine pe ținută a la Mary J. Blige", a mărturisit jurata de la Bravo, ai stil!

Raluca Bădulescu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

"Observ gafe vestimentare în fiecare zi"

Jurnaliștii Wowbiz.ro au întrebat-o pe Raluca Bădulescu care a fost cea mai mare gafă vestimentară pe care a văzut-o în showbiz-ul românesc. Diva le recomandă vedetelor să se gândească de două ori atunci când vor să facă o alegere și mai ales să vadă dacă le avantajează sau nu ceea ce își doresc să poarte.

"Observ gafe vestimentare în fiecare zi, chiar dacă, de exemplu, ținutele pe care le propun sunt bune, șchioapătă în detaliu.

Le recomand să se gândească și la acest lucru pentru că de la cataramă curelei și până la cercei, toate acestea trebuie să spună aceeași poveste. Spre exemplu, dacă cataramă este western și ținută se duce într-un glam, atunci se poate numi o gafă vestimentară. Eu aș recomandă multă atenție la detalii", a mai mărturisit Raluca Bădulescu, pentru Wowbiz.ro.

Când vine vorba de lucrurile de care femeile au nevoie ca să fie super sexy, Raluca Bădulescu spune că încrederea în sine este suficient pentru a atrage toate privirile, însă dacă este vorba strict despre obiecte, atunci are câteva recomandări.

"Au nevoie de încredere în sine, este cel mai important “accesoriu” în a arată și a te simți sexy. Dar dacă este vorba strict despre obiecte, aici mă refer la lenjeria intimă mai provocatoare, pantofii cu toc și rujul roșu", este de părere Raluca Bădulescu.

Renunță vedetele în 2023 la fake-uri?!

Diva este de părere că nici vedetele și nici oamenii în general nu ar trebui să poarte fake-uri. În magazine există numeroase piese vestimentare pe care le putem achiziționa la o calitate bună și care să nu fie copie a unui brand de renume.

"Nu de anul acesta, ci demult ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. Nu se acceptă fake-urile de niciun fel, este că ci cum ne mințim noi pe noi. De ce să purtăm fake-uri când există atât de multe alternative civilizate în tendințe, pe care le putem cumpără din magazinele mass-market", este sfatul Ralucăi Bădulescu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!