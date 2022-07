George Buhnici și-a cerut scuze public: „Iertați-mă, doamnelor”. Primele declarații după scandalul izbucnit

In articol:

George Buhnici a creat mare vâlvă pe internet, după ce, în urmă cu circa două săptămâni, a avut un derapaj la adresa doamnelor și domnișoarelor care merg la plajă. Acesta le-a transmis că ar trebui să „mai dea pe la săliță” pentru a scăpa de celulită și vergeturi și pentru a avea corpuri cât mai aproape de perfecțiune, iar asta nu s-ar putea decât prin sport.

Din acel moment, vloggerul ține primele pagini ale tabloidelor și este intens criticat de opinia publică, dar și de vedete cu renume din showbiz.

De când a făcut afirmațiile controversate, George Buhnici a dispărut de pe internet, cel puțin până acum câteva ore, când a postat un videoclip pe contul său de Youtube, în care își cere iertare pentru derapajul pe care l-a avut.

„Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O să o spun pe șleau.

Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic.

Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public”, și-a început George Buhnici discursul.

George Buhnici [Sursa foto: Captură video ]

„Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit”

După ce timp de două săptămâni a fost pus la zid și intens criticat pentru afirmațiile făcute, George Buhnici a decis că este momente să iasă public pentru a-și îndrepta greșeală. El a filmat un clip în care și-a arătat regretul pentru declarațiile făcute și pentru că a jignit mai multe categorii de femei. În continuare, vloggerul spune că va face ceea ce știe el cel mai bine și se va ține departe de astfel de comentarii.

„Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe. Așa cum ați aflat probabil, am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod, care a făcut atât de multe valuri pe internet și în media. Dar aici, nu voi intra în detalii. Ceea ce am să fac este să îmi reconsider eu în perioada următoare prioritățile, să mă concentrez mai mult pe familie și pe lucrurile de care sunt pasionat și la care mă pricep – case sustenabile, energii regenerabile, tehnologie(...)

Îmi pare tare rău. Am învățat foarte multe din această situație extremă și mi-aș dori să învețe și alții din ceea ce mi s-a întâmplat mie. Sper ca această dezbatere, care s-a stârnit, să fie de folos în cele din urmă tuturor. Sper să nu devină doar încă o întâmplare seacă de pe internet, în care toată lumea s-a implicat doar la nivel de comentarii dar nu am învățat de-ajuns cu toții”, a mai continuat vloggeru.