George Burcea, conform comunicatului Poliției, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care a trebuit să ajungă la spital, pentru teste suplimentare, nu în casa în care era așteptat de fetițele lui și ale Andreei Bălan.

Citeste si: S-a terminat totul între Andreea Bălan și George Burcea! Informații exclusive din viața artistei

Citeste si: Comunicatul oficial al Poliției, după ce George Burcea a fost prins conducând drogat

Cu toate acestea, susțin surse din Poliție, în ziua respectivă, George Burcea nu era pentru prima oară în fața polițiștilor. Nu de altceva, dar puțin mai devreme fusese invitat la secție pentru a da explicații cu privire la o reclamație depusă anterior pentru un presupus scandal care ar fi avut loc chiar în casa Andreei Bălan. Mai mult decât atât, atunci a fost luată decizia să îl urmărească puțin, nu de altceva, dar părea confuz și agitat în prezența polițiștilor. Așa că, după ce a plecat din secția de poliție, George Burcea a fost ”tras pe dreapta” și testat pentru droguri, cu atât mai mult cu cât dădea semne că nu se simte foarte bine.

Iar rezultatul a fost cel confirmat ulterior, pe canale oficiale, iar pentru fapta sa, George Burcea are acum un dosar penal și dacă va fi condamnat i se va anula permisul de conducere. ”Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, se menționează în comunicatul emis de poliție. Mai mult decât atât, susțin sursele noastre, George Burcea va fi nevoit să ofere explicații cât se poate de coerente polițiștilor pentru a se afla de unde provine substanța consumată.

De altfel, știrea referitoare la ceea ce i s-a întâmplat lui George Burcea pare să aducă lămuriri suplimentare cu privire la despărțirea dintre Andreea Bălan și actor, fanii vedetei reacționând la modul cel mai dur cu privire la comportamentul bărbatului.

Andreea Bălan pare să fi realizat că nu sunt multe șanse ca mariajul ei să fie salvat, mai ales în lumina ultimelor informații, vedeta fiind din ce în ce mai tristă, având postări pe conturile ei de socializare din ce în ce mai explicite cu privire la ceea ce se petrece între ea și George Burcea. ”Liniștea nu e goală, e plină de răspunsuri”, a notat Andreea Bălan după ce a încercat în van să vorbească cu soțul ei, George Burcea, atunci când el și-a vizitat fetele. Și, parcă dorind să transmită că este într-o situație dificilă, la o altă fotografie, Andreea Bălan a indicat că încearcă să fie puternică: ”Nu știi niciodată cât de puternic ești... până când a fi puternic este singura alegere pe care o ai”.

Andreea Bălan și George Burcea, la un pas de despărțire! Artista luptă pentru mariajul ei

”Nu mai pot comunica așa cum o făceau, Andreea suferă foarte tare din cauza asta, mai ales că, atunci când vine vorba de George, este mai înțelegătoare ca niciodată. Ea, culmea, îl și înțelege, știe că pentru el, probabil, este greu să fie în umbra ei, dar tot vrea să îl ajute să depășească situația. Andreea nu vrea, sub nicio formă, să se despartă de el și pentru că e convinsă că fiicele lor trebuie să crească într-o familie completă, să se bucure de prezența ambilor părinți pentru a crește sănătos. El nu înțelege că ea asta și-a dorit, și-a dorit o familie și copii, că, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totuși o femeie realizată”, ne-a spus sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan și George Burcea, la un pas de despărțire

Când vine vorba de divorț, încă nu este nimic stabilit, deși cei doi au discutat de această posibilitate și, de ceva timp, Andreea Bălan nu mai vorbește cu el nici măcar pe conturile de socializare, George Burcea nemaifiind urmărit de frumoasa artistă.

”Încă nu au fost depuse niciun fel de acte, dar s-a discutat de separare, de despărțire. Andreea, așa cum știe toată lumea, vrea ca lucrurile să meargă într-un anumit sens, iar George probabil nu se poate adapta la cele impuse de ea. Andreea se chinuiește din greu să nu se ajungă într-o asemenea situație, dar, din păcate, George e de nerecunoscut”, ne-a precizat, acum ceva timp, una dintre cunoscutele Andreei Bălan.

Mai mult decât atât, cu câteva zile în urmă, Andreea Bălan a decis să șteargă toate comentariile făcute de George Burcea pe contul ei de socializare și, mai mult decât atât, acum este o adevărată probă de voință pentru a mai găsi o fotografie cu ei doi pe contul de Instagram al talentatei artiste, semn că l-a ”șters” din viața ei virtuală, cel puțin.

Iar după ce l-a șters de peste tot, Andreea Bălan a făcut o postare care spune totul despre ce se petrece între ea și George Burcea. ”Bărbaților le plac femeile puternice. Da. Dar doar ca să le cucerească. Nu-și doresc să trăiască alături de ele. Se zbat să le cucerească, doar ca să-și demonstreze lor și celor din jur valoarea. Uite, frate, ce femeie capabilă mi-am tras eu! Femeile puternice sunt o provocare pentru ei. Sunt un examen. Sunt o confirmare. Doar că, după ce își fac demonstrația de forță, abdică. Fug. Pleacă. De ce? Pentru că femeile puternice sunt obositoare. Orice ar face ele și oricum ar face, când el se reflectă în ea, se vede mărunt, nerealizat, frustrat. Pe ea o vede ca pe o scorpie carieristă și autoritară”, este citatul care a făcut-o pe Andreea Bălan să îl pună, public, pe contul ei de socializare, semn că George Burcea nu se mai poate mula pe ideile pe care le are artista despre ce ar trebui să fie într-o casă.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit după patru ani de relație

Andreea Bălan și George Burcea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în luna septembrie a anului trecut. În aceeași zi, cei doi și-au botezat și fetița, pe Clara Maria, în vârstă de cinci luni. La petrecerea celor doi au luat parte în jur de 250 de invitaţi, printre care foarte multe vedete apropiate Andreei și lui George, iar surse de lângă cei doi susțin că au strâns aproape 50.000 de euro. Cei 200 de invitați au plecat fiecare acasă cu o mărturie deosebită, o brățară de aur care simbolizează o aripă de înger.

„Suntem de 4 ani împreună și am creat o familie minunată! George mi-a fost alături atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune. Avem doi copii sănătoși și minunați iar nuntă noastră este o încununare a celor întâmplate”, a scris, pe atunci, Andreea Bălan despre relația cu George Burcea, bărbatul căruia i-a dăruit doi copii.