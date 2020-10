George Burcea se simte bine, desi e bolnav de coronavirus

Cu toate acestea, pare-se, Andreea Bălan este, oarecum, liniștită, iar motivul este cât se poate de întemeiat: ea, sau fiicele ei, nu s-au văzut de ceva vreme cu George Burcea, acesta fiind ocupat cu proiectele pe care le are după ce a ieșit de la Ferma.

Deși George Burcea susținea că stă adeseori cu cele două fiice ale sale cu Andreea Bălan, realitatea face ca tatăl fetițelor să se vadă cu acestea o dată pe săptămână, în weekend. Doar că, în ultima perioadă, George Burcea a ”sărit” peste obiceiul pe care îl avea și nu s-a văzut cu cele două fiice ale sale. Iar acest lucru, culmea, a fost chiar benefic pentru micuțe și familie, George Burcea fiind, în fapt, descoperit ca fiind pozitiv la testul COVID-19. Și nu doar el, ci și actuala lui iubită, prezentatoarea TV Viviana Sposub.

Andreea Balan e atenta la situatia fetitelor sale

”George și fetițele nu s-au mai văzut cu cel puțin o săptămână înainte de a se afla că el este infectat. Andreea este extrem de atentă acum, e precaută, dar nu este îngrijorată prea tare, știe că nu prea pot apărea probleme în casa ei din cauza COVID-19, mai ales că fostul ei soț nu a mai fost demult pe la fetițe”, ne-a dezvăluit o sursă WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, precizează sursa citată, Andreea Bălan este, oricum, extrem de atentă când vine vorba de măsurile de prevenție împotriva coronavirusului, având grijă ca, după fiecare ieșirea din casă a fetițelor, să le dezinfecteze și să le spele ”ca la carte”.

George Burcea și Viviana Sposub s-au izolat. Împreună

George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că au ieșit pozitivi la testarea de coronavirus și că, din acest motiv, au decis să se izoleze, cu atât mai mult cu cât, amândoi, prezintă forme asimptomatice sau foarte ușoare ale temutului virus gripal. ”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a declarat George Burcea pentru Pro TV, iar Viviana l-a completat: ”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”.

George Burcea si Viviana Sposub, sarutari fierbinti la Ferma

Și, pentru a nu risca să infecteze alte persoane din anturajul lor, George Burcea și Viviana Sposub au decis să se izoleze împreună, chiar dacă relația lor este la început de drum. ”Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a declarat George Burcea pentru sursa citată. Viviana Sposub, iubita lui George Burcea, este însp ușor speriată de a locui alături de actor o perioadă mai lungă: ”Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat”.