George Burcea nu s-a gândit niciodată la divorţ, chiar dacă, în prezent, separarea de Andreea Bălan pare inevitabilă. În 2015, înainte de a o cunoaşte pe Andreea, George a acordat un interviu în care a forbit despre femeia ideală şi despre căsnicie. „Visez la femeia pe care să o iubesc și care să mă iubească, să o respect și să mă respecte, să îi aduc și să îmi aducă bucurie. Orice femeie este specială indiferent de fizic sau de gradul de intelectualitate. Femeia este cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu.”, a declarat Burcea pentru blogul lamargineacasniciei.wordpress.com. (vezi cine este prezentatorul tv pe care l-a atacat George Burcea)

Citeste si: George Burcea, prima reactie publica dupa despartire: ''Andreea stia ca eu am consumat substante''

Citeste si: De ce a semnat Andreea Bălan un contract prenupțial: „Dacă eu muream...”

“Visez la o căsnicie cu multă liniște, dragoste, înțelegere, respect, devotament, muncă și, bineînțeles, câțiva copii. Nu aș dori să simt marginea căsniciei și nu aș dori ca toți factorii externi să ne strice sau să ne tulbure ceea ce noi, oamenii, visăm de mici: familia. Cred în lucruri perfecte. De ce nu ar fi așa și o căsătorie? Cred că trebuie doar să ai încredere și să îți dorești cu adevărat. Nu regret nimic din tot ce am facut și am trăit până acum. Consider că toate lucrurile pe care le-am trăit au fost benefice pentru a ajunge în punctul în care sunt astăzi, iar astăzi sunt un om fericit. Faptul că nu m-am pierdut este cea mai bună alegere. Este foarte ușor să te pierzi și foarte greu să lupți (dacă nu ești puternic)”, a mai spus George Burcea.

George Burcea nu se gândeşte la divorţ: "Nu există să te pierzi într-o relație"

„Când iubești uiți de toate greutățile și problemele, iar viața este mai frumoasă. Fără iubire viața ar fi ca o cameră obscură. Da, poți uita de tine și chiar este recomandat să faci acest lucru atât timp cât îți asumi uitarea, însă nu pot spune că te poți pierde ca om. Cred că fiecare poveste de dragoste pe care o trăiești îți aduce lucruri bune sau cel puțin ar trebui să extragem noi doar lucrurile bune și frumoase. Nu există să te pierzi într-o relație, ci există modificarea ta interioară și creșterea ta ca viitor om.”, a mai mărturisit George.

În prezent, el e cercetat pentru că a consumat cocaină și pentru că s-a urcat la volan după ce s-a drogat. George Burcea, conform comunicatului Poliției, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care a trebuit să ajungă la spital, pentru teste suplimentare. În acest context, se vorbeşte tot mai insistent despre un divorţ. Deocamdată, nu este nimic stabilit, deși cei doi au discutat de această posibilitate și, de ceva timp, Andreea Bălan nu mai vorbește cu George nici măcar pe conturile de socializare.