George Burcea a intrat în atenția presei după ce Andreea Bălan a dat vestea despărțirii, iar apoi a fost prins drogat la volan. Rând pe rând, acuzațiile au început să apară la adresa actorului, așa că a început să dea replici dure pe contul lui de Facebook.

Citeste si: Prietenii Andreei Bălan au luat foc când au citit mesajul de pe Facebook al lui George Burcea. Demontează toate afirmațiile actorului

Inițial a scris un mesaj colosal după prima apariție a Andreei Bălan de la anunțul divorțului. Ulterior a continuat și a scris un mesaj dur pentru Dan Capatos.

George Burcea, atac dur la adresa unui celebru prezentator tv, după ce s-a spus că a primit bani pentru aparițiile sale: „Doare când cineva vă dă de gol, nu?”

George Burcea a vrut să pună capăt zvonurilor care au apărut în presă despre suma de bani pe care ar fi luat-o pentru a merge în emisiunea lui Capatos. Astfel, actorul a scris un mesaj tranșant în care a dat de pământ cu prezentatorul.

Citeste si: Scandal în showbiz! S-a aflat de ce se desparte Andreea Bălan de George Burcea: „Ce bărbat ești tu dacă îți...”

„Domnule miel cu 7 nãri, noi doi nu am avut niciodata discutie/contract pentru o eventuala suma de bani. Poate ai avut cu altcineva si ai uitat. Nahhh, bãtrânetea…Se poate, bineinteles, ca frustrarea sa-ti fie atat de mare, incat sa dai din tine tot ce ai mai rau posibil Nici nu te-am perceput altfel vreodata. Eu cred ca ar trebui sa-ti intrebi producatorii de cate ori m-au sunat in 3 zile ca sa-mi ofere bani pentru a sta pe canapeaua ta si pentru a-mi spune povestea. Nu vrei ca publicul sa stie ca voi platiti oamenii sa stea pe canapea? Ehh, lasati, ca nu suntem toti la fel de prosti asa cum ne considerati dumneavoastra, domnule…. Doare cand cineva va da de gol, nu? App, senior, tot presa voastra de rahat a inventat suma…eu nu am spus niciodata ce suma mi-ati oferit, pentru ca nu v-am lasat sa ajungeti pana acolo 😜

– Hai, aveti grijã de nasul vostru 😉” a scris Burcea, pe contul lui de Facebook.