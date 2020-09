In articol:

George Burcea și Andreea Bălan au început să-și arunce din nou săgeți în mediul online după apariția actorului în cadrul unei emisiuni.George Burcea a făcut dezvăluiri emoționante despre soția și cele două fetițe ale lor, spunând că Andreea va exista în sufletul lui mereu.

Mărturiile lui emoționante nu au lăsat-o indiferentă pe Andreea Bălan care a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram. La rândullui, George Burcea nu s-a putut abține și i-a dat replica fostei sale soții. A postat la Instastory un mesaj care avea legătură cu mesajul postat de Andreea Bălan în urmă cu două seri.

„I would rather have eyes that cannot see; ears that cannot hear; lips that cannot speak, than a heart that cannot love – Robert Tizon” care se traduc astfel: “Mai bine aș avea ochii care să nu poată vedea, urechi care nu pot auzi; buze care nu pot vorbi, decât o inimă care nu poate iubi – Robert Tizon”

George Burcea a păstrat tatuajul de pe mână cu Andreea Bălan: „Andreea va exista pentru mine mereu”

George Burcea a făcut dezvăluiri emoționante, aseară la Ferma. Actorul a vorbit cu lacrimi în ochi despre despărțirea de Andreea Bălan.

George Burcea face parte din emisiunea Ferma, din echipa Sătenilor. Actorul este un bărbat foarte priceput așa cum a declarat chiar și Andreea Bălan în mai multe interviuri.

În clipul de prezentare al actorului, George Burcea s-a filmat alături de cele două fetițe pe care le are alături de Andreea Bălan și a vorbit cu fparte multă emoție despre ele.

