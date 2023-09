George de la Casa Iubirii spune ce s-a întâmplat între el și Larisa: “E un lucru care te pune un pic pe gânduri” Cum vede apropierea blondinei de Antoni | EXCLUSIV

In articol:

George, eliminat din Casa iubirii, a vorbit despre ce s-a întâmplat între el și Larisa, care este relația lor acum și cum se simte după eliminare. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, George a menționat că este fericit că a terminat totul într-o notă bună cu Larisa, iar că singurul regret este că nu a putut să se deschidă suficient în fața oamenilor, încât să-l cunoască așa cum e el

dincolo de camere. George a explicat ce a fost de fapt între el și Antoni, dar și ce simte Antoni pentru Larisa.

George, adevărul despre relația cu Larisa

George și Larisa au avut un parcurs frumos în casă, încă de când au pășit în platou. Cei doi nu au avut interacțiuni cu alte persoane, tocmai pentru a se concentra asupra relației lor. Acum, George a fost eliminat din competiție, iar Antoni, noul concurent, are cale liberă spre fosta lui iubită. Cum a fost relația lor, ne-a spus chiar George.

„A plâns pentru mine că am plecat, e un lucru care te pune un pic pe gânduri. Ea nu prea plânge, dar pentru mine a făcut-o. Se vede că are ceva pentru mine. Încă de când am fost în casă, eu am stat cu ea. Din 5 luni, doar o săptămână de relație a fost oficializată. Ne-am pus bariere, nu am fost atât de deschiși unul față de celălalt. Chiar i-am spus că după emisiune vreau să vorbesc cu ea, poate afară o să fie bine. Larisa îmi place la aspect, este genul meu de fată, însă pe cealaltă parte nu am reușit să o descopăr în totalitate. Îmi doresc ca Larisa să câștige competiția, chiar merită.” , a mărturisit George.

George, deranjat de apropierea Larisei de Antoni?

George și Antoni au fost rivali pentru inima Larisei, iar cel din urmă a rămas singur în casă, așa că are teren liber. George afirmă că nu îl vede ca pe o competiție, ba chiar sunt amici și nu l-ar vedea genul fostei lui iubite.

„Antoni a intrat pentru Larisa, dar nu mi-a pus niciodată probleme. Cum îl văd eu pe Antoni, nu-l văd genul Larisei. L-am cunoscut, mi se pare un băiat super de treabă, ai ce să vorbești cu el, am intrat într-o amiciție. Larisa e liberă, noi am terminat într-o notă bună, nu m-ar surprinde dacă ar fi împreună. Antoni mai încerca el câteodată să mă înțepe așa subtil. Eu nu am vrut să acționez contra lui Antoni, l-am lăsat pe băiat să își facă treaba.”, a declarat George, la Culisele Iubirii.

