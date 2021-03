George și Mădălina au părăsit Puterea dragostei! Ce concurenți au fost devastați de veste

In articol:

Veste șocantă în gala de duminică, 7 martie, de la Puterea dragostei! George și Mădălina au anunțat că vor părăsi emisiunea împreună, iar decizia este sigură și definitivă. După mai multe momente tensionate cu alți concurenți, care le-au pus capac, ei au luat decizia să își continue povestea de dragoste în afara emisiunii.

„Decizia am luat-o eu pentru că s-au adunat mai multe. Nu mai suport. O să ne vedem în curând. Vrem să vă mulțumim, doamna Cristina(...) La mine s-au adunat foarte, foarte multe. Nu sunt robot, sunt om. Nu sar la bătaie, nu înjur și nu mă iau de trecutul cuiva. N-am mai putut și am fost foarte nervoasă. În afara faptului că am trântit o ușă, eu n-am făcut nimic”, a declarat Mădălina de la Puterea dragostei.

Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii Puterea dragostei, le-a urat celor doi îndrăgostiți să se iubească mereu și să fie împreună pentru totdeauna. Concurentele au dezvăluit că George ar avea deja inelul de mai bine de două săptămâni și urmează să o ceară în căsătorie pe iubita lui. „Are deja inelul! Îl are de două săptămâni!”, a spus una dintre concurente. Întrebată dacă motivul pentru care vrea să părăsească emisiune este faptul că ar fi rămas însărcinată, Mădălina de la Puterea dragostei a râs, însă a negat acest zvon.

„Mă bucur foarte mult. Voi chiar ați arătat aici că ați avut Puterea dragostei. Sper să vă iubiți mult. Mi-aș fi dorit să vă văd în finală, poate chiar să câștigați. Sper ca relația voastră va fi pentru totdeauna”, le-a urat Cristina Mihaela celor doi.

George și Mădălina, decizie definitivă cu privire la parcursul lor în emisiune [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cristian Comănici, Mariana și Aya, devastați de plecarea Mădălinei și a lui George

Vestea că Mădălina și George vor părăsi Puterea dragostei a venit ca un șoc pentru Cristian Comănici, Maria ași Aya. Ei au legat o relație de prietenie foarte strânsă și le va fi foarte greu și dor după plecarea lor.

„Cu un ochi plâng de supărare, cu un ochi plânge de fericire. George și Mădălina cred că au dmeonstrat tuturor că nu i-au interesat marea finală și cecurile. Nu au venit aici pentru faimă, pentru nimic din ce spunea lumea. Au venit pentru dragoste. Nu știu dacă să mă bucur sau dacă să fiu trist. Ei vor fi fericiți”, a declarat Cristian Comănici, printre lacrimi.