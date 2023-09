George Simion și Ilinca vor deveni părinți! Tânăra este însărcinată: „Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine”

In articol:

George Simion, liderul AUR, și Ilinca s-au căsătorit în urmă cu un an, iar de când și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu dragostea lor a înflorit și mai mult. În curând, politicianul și tânăra sa soție vor deveni părinți.

Soția liderului AUR este însărcinată și ar urma să aducă pe lume primul copil al cuplului în primăvara anului viitor.

Pe 27 august 2023, George Simion și Ilinca au sărbătorit un an de căsnicie. Cu această ocazie, politicianul nu a ezitat să-și declare iubirea față de soția sa, așa că a postat câteva imagini cu cei doi alături de un mesaj emoționant: „Tot noi, în aceleași haine, la un an de la nuntă. Cu voi alături, întăriți de trecut, ancorați în prezent, putem să începem să ne gândim la viitor. Cu iubire putem orice”, a scris George Simion, pe Instagram.

George Simion și Ilinca la nuntă. [Sursa foto: Facebook]

George Simion- în rolul de părinte

Liderul AUR este în al nouălea cer de când a aflat că va fi tată. Conform stiripesurse.ro, anunțul potrivit căruia politicianul și soția lui vor deveni părinți a fost făcut Victor Ciutacu, la un post TV.

Jurnalistul a anunțat că George Simion i-a confirmat deja vestea. Potrivit acestuia, liderul AUR i-ar fi spus că, în urma a șase teste de sarcină efectuate, a aflat că va deveni tată.

George Simion și Ilinca mărturiseau, la scurt timp după nuntă, că își doresc copii. Bărbatul afirma că el vrea o familie numeroasă.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi de dormim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea

George Simion, în urmă cu ceva timp.

Nunta de vis a lui George Simion și a Ilincăi

Nunta politicianului și a soției sale a ținut multe zile la rând primele pagini ale ziarelor. Bărbatul a spus la acel moment cât a fost nevoit să scoată din buzunar pentru întregul eveniment. Liderul AUR a mărturisit că întreaga nuntă a costat 12.000 de euro, specificând că o parte din bani provin din donații sau din cadoul de la nași.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.