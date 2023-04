George Zănoagă, toate detaliile despre lupta cu Fachirul din Periș: "Vedem dacă îi pregătesc ceva special"| EXCLUSIV

In articol:

George Zănoagă și Fachirul din Periș vor ajunge față în față și urmează să intre împreună în cușcă, în Gala RXF.

Luptătorii vor da tot ce au mai bun pentru victorie, iar respectul se pare că este de ambele părți.

Luptătorul este pregătit să intre în cușcă, chiar dacă va fi vorba despre un meci greu. George Zănoagă este de părere că va fi o provocare, iar orice provocare apare în viața lui este foarte bună. În ceea ce-l privește pe Fachirul din Periș, acesta s-a declarat și el pregătit pentru noul adversar.

George Zănoagă, meci în cușcă cu Fachirul din Periș

George Zănoagă urmează să dea nas în nas cu Fachirul din Periș, la următoarea Gala RXF, acolo unde cei doi se vor întâlni și se vor bate în cușcă. În exclusivitate pentru WOWnews, luptătorul a vorbit despre viitorul meci, dar și despre așteptările pe care le are de la meciul cu Fachirul din Periș, pe care îl consideră o provocare.

"Având în vedere și kilogramele și experiența lui Fachiru, va fi un meci greu pentru că a intrat în sala de sport, știe cu ce se mănâncă acest fenomen.

Se antrenează din greu, s-au văzut rezultatele antrenamentelor și meciurile cu Aftănase și cu Perversul așa că da, va fi un meci greu, dar bun pentru mine pentru că tot ce este o provocare este foarte bun pentru mine", a povestit George Zănoagă, la WOWnews.

George Zănoagă pregătește o surpriză pentru Fachirul din Periș?!

La ultimul meci, Fachirul din Periș a fost cât se poate de surprinzător și a venit mascat în fața adversarului. Este cunoscut ca fiind un showman, iar din acest motiv George Zănoagă spune că ar fi greu să-l surprindă atât de bine în cât să-l impresioneze.

Totodată, George Zănoagă spune că îl apreciază foarte mult pe viitorul adversar, având în vedere că din cei 40 de ani ai săi, 30 au fost petrecuși în sport.

"Îl felicit pe Fachirul pentru că are 40 de ani, nu e chiar atât de bătrân pe cât zic alții și în plus, față de asta, are 40 de ani cu 30 de ani de sport. E forțos, arată bine.

Rămâne de văzut dacă îi pregătesc ceva, trebuie să am imaginație pentru că este un showman și trebuie să mă ridic la standardele lui", a mai dezvăluit George Zănoagă, la WOWnews.

Ce spune George Zănoagă despre afirmațiile făcute de Raul Dan

În ultima gala RXF, George Zănoagă s-a bătut cu Raul Dan și a ieșit învingător în doar 20 de secunde. Raul Dan a afirmat în spațiul public că nu și-ar fi meritat victoria, tocmai pentru că meciul ar fi fost prea scurt.

"Cine nu știe cu ce se mănâncă acest sport și nu a avut experiență înainte nu știe nici să piardă. Într-un meci de MMA sau într-un meci de box ca și la un meci de fotbal, meciul se termină în funcție de prelungiri.

Cred că el a vrut mai multă bătaie, a vrut să fie puțin mai mult bătut. Eu am vrut să-l salvez și să-l cruț, să-l țin departe de accidentări, dar se pare că unii nu acceptă chestia asta. În meciul cu fratele meu o să-l bată el cât o să vrea", a mai explicat George Zănoagă.

