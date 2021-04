Georgiana Elisei i-a spulberat și ultima speranță a lui Jador. Marea iubire a faimosului de la Survivor nu e pregătită să devină mamă

In articol:

Jador și Georgiana au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a durat ani buni. Artistul a recunoscut, în nenumărate rânduri, că are sentimente pentru fosta lui iubită, pentru că a realizat că Georgiana a fost singura femeie care i-a stat aproape la bine și la greu. Manelistul a mers în competiția Survivor România pentru a o uita pe marea lui iubire, pe Georgiana.

„ Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...)

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla ”, a mărturisit Jador, de Ziua Îndrăgostiților, la Survivor România.

Jador plânge după Georgiana[Sursa foto: Captură KANAL D]

Georgiana Elisei, dezvăluiri fără perdea

Georgiana Elisei a recunoscut, pe contul ei de Instagram, că nu este pregătită să aibă un copil. „ Și o să tot rămân că nu am de gând să fac prea curând copii”, i-a răspuns fosta iubită a lui Jador, unei susținătoare care i-a scris că nu va mai avea abdomen plat atunci când va deveni mamă.