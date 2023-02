Georgiana Lobonț a încheiat orice legătură cu Armin Nicoară, după scandalul presupusului divorț! Artistul a dezvăluit tot ce s-a întâmplat: „Nu mă simt vinovat cu nimic”

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora, Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț ar fi ajuns în pragul divorțului, iar totul s-ar fi concretizat abia după ce bărbatul a făcut primele declarații despre subiect. Totuși, după ceva timp, Rareș a ieșit public, din nou, explicând că el și partenera de viață nu se despart.

Chiar și așa, atunci când se vehicula că Rareș și Georgiana și-ar fi spus ”Adio”, gurile rele au spus vrute și nevrute, iar la un moment dat, fanii cuplului au fost de părere că motivul separării ar fi fost chiar finul lor, Armin Nicoară. Atunci, tânărul saxofonist a venit cu o serie de declarații pe baza acestui subiect, explicând că nu este așa și nimeni nu ar trebui să aibă motive de îngrijorare privind acest lucru.

Citește și: „Ce soț atent și drăguț avem” Georgiana Lobonț a reacționat imediat după ce florile cumpărate de Rareș Ciciovan au ajuns în mâinile surorii sale. Schimbul de replici a avut loc de față cu toată lumea

Ei bine, însă, Armin Nicoară a făcut o serie de noi declarații despre relația pe care o are în prezent cu nașa lui de cununie, Georgiana Lobonț, după vacanța din Maldive și după zvonurile divorțului, precizând că această nu vrea să mai vorbească cu tânărul, însă el nu știe

care a fost motivul de supărare al artistei.

Citeste si: Bogdan Mocanu a câștigat meciul RXF! Artistul l-a învins pe Vicenzo Final Boss în doar 30 de secunde- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

”Păi situația dintre mine și nașa mea nu este deloc bună. Eu nu am înțeles care este treaba, mai exact pentru că i-am dat vreo două sau trei mesaje, chiar acum câteva zile, și nu mi-a răspuns. Am zis „ok, este seară, este noapte, nu îmi răspunde. Haide că poate, de dimineață îmi răspunde.” Am văzut că nu mi-a răspuns, m-am uitat pe story-urile ei și pe Instagram, să văd ce face. La fel, i-am răspuns și acolo la ceva și am văzut că nu a răspuns și chiar, cumva, m-a deranjat. Adică, nu am înțeles care este problema? Care este supărarea? Din ce cauză este supărată? Noi am plecat în vacanță, adică noi nu ne-am certat sau ceva, doar că am mers eu atunci la București, la televiziune și de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon. Nu știu dacă eu am greșit cu ceva, dar dacă am vorbit ceva despre ea sau dacă am zis ceva despre ea. Dar dacă ea așa alege, să stea supărată pe mine, e treaba ei”, a spus Armin Nicoară, pentru un post TV.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

Armin Nicoară a luat legătura cu Rareș Ciciovan pentru a afla mai multe detalii

De asemenea, Armin Nicoară a luat legătura cu nașul lui, Rareș Ciciovan, pentru a afla mai multe detalii despre motivul pentru care Georgiana Lobonț ar putea fi supărată pe el, însă soțul artistei nu i-a spus nimic tânărului.

Citeste si: „Mă simțeam o unealtă.” Dani Oțil, despre cum făcea amor cu Mihaela Rădulescu- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Când vine primăvara 2023- Temperaturi ridicate de până la 19 grade Celsius/ ”Vom mai avea, cu siguranță, și episoade de iarnă”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

Citește și: „O frumusețe aparte” Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, imagini emoționante de la botez! Ce ținută a ales artista de această dată

Totodată, saxofonistul a explicat că nu se simte vinovat din niciun punct de vedere, motiv pentru care așteaptă să fie căutat de către nașa lui, atunci când îi va trece supărarea.

”Eu cu Rares am vorbit, nu mi-a zis nimic de genul că ar fi supărată dintr-un motiv. L-am întrebat ce face Georgiana că nu răspunde. El a râs simplu, dar nu mi-a dat un răspuns, dacă este supărată din cauza asta sau asta. Nu am insistat, este alegerea lor. Dacă ei vor să stea supărați, sau ea, pentru că am vorbit cu Rareș, dacă vrea să stea supărată este treaba ei. Când îi trece supărarea, să mă caute. Nu mă simt vinovat cu nimic, nu am nicio treabă. Chiar nu cred că am greșit cu absolut nimic. Dacă reușiți să vorbiți cu ea, să o întrebați, că eu nu dau de ea. Chiar nu înțeleg de ce este supărată pe mine”, a mai adăugat artistul.