Georgiana Lobont a luat o decizie importantă după ce a aflat că e gravidă din nou! Artista nu mai vrea să repete greșelile din trecut: „Riscam să pierdem tot”

In articol:

Georgiana Lobont este fără îndoială una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi. Cântăreața a anunțat recent că este însărcinată cu cel de-al treilea copil, iar oamenii care o urmăresc s-au bucurat pentru ea. Artista

Georgiana Lobont nu vrea să repete greșelile din trecut

a mărturisit de curând ce greșeli nu mai vrea să repete cu cel mic, care urmează să vină pe lume.

Georgiana Lobont este una dintre cele mai apreciate și cunoscute interprete de muzică de petrecere de la noi din țară. Artista se poate bucura de o viață frumoasă și liniștită, având în vedere cariera de succes pe care și-a clădit-o singură, prin multă muncă. Este o femeie puternică, iar pe lângă talentul său muzical, se poate mândri și cu o frumusețe de invidiat.

Cântăreața este împlinită și pe plan personal și se bucură din plin de noul membru al familiei care este pe drum. De curând, ea a anunțat că este însărcinată, iar vestea a bucurat pe toată lumea.

Recent, artista a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, unde a mărturisit ce greșeli din trecut nu mai vrea să repete cu cel de-al treilea copil.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Mărturisirile femeii care s-a culcat cu peste 300 de bărbați într-un an. Cum arată blonda Annie de pe OnlyFans| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Georgiana Lobont a mărturisit că a simțit o conexiune puternică cu cel de-al doilea copil, Edi, fiind alăptat la sân. Din păcate, același lucru nu s-a întâmplat și cu primul copil, Irinuca, pentru că avea foarte multe evenimente și proiecte la care trebuia să ajungă, iar timpul cu cea mică era limitat.

„Cu Edi s-a format o astfel de conexiune prin intermediul sânului, deci a fost cea mai frumoasă senzație pe care am putut-o trăi. Cu Irinuca nu au putut face asta, din păcate, pentru că atunci ne-a luat valul cu succesul și dacă renunțam la a mai merge la emisiuni, evenimente, riscam să pierdem tot, toată investiția, toți banii pe care i-am băgat” , a declarat Georgiana Lobont în cadrul unei emisiuni.

Citește și: Georgiana Lobonț nu s-a gândit o secundă că prietena ei, Cristina Spătar, va face asta! Mesajul pe care i l-a trimis, făcut acum public de artistă: „Am rămas șocată, nu îmi venea să cred”

Citeste si: „Urmează să am o întâlnire foarte importantă cu fostul soț și avocații noștri în fața procurorului.” Dana Roba va avea prima întâlnire cu soțul ei, la două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: Și-au jurat iubire veșnică, însă acum divorțează. Femeia care susține că s-a căsătorit cu o fantomă și-a ”părăsit” soțul. ”Voiam o nuntă de vară, însă el urăște căldura”- stirilekanald.ro

Citeste si: Averea lui Sinead O'Connor: Câți bani a facut artista de-a lungul carierei sale muzicale- radioimpuls.ro

Georgiana Lobont nu va sta departe de scenă

În cadrul aceleiași emisiuni, Georgiana Loabont a mărturisit că nu va sta prea departe de scenă și că va cânta în continuare, chiar dacă sarcina avansează. Artista a precizat că nu o deranjează acest lucru și că l-a făcut și cu ceilalți doi copii.

De asemenea, vedeta a menționat că cei mici îi iubesc muzica și că ei au lăsat-o să cânte, astfel că speră ca și bebelușul de pe drum să fie la fel.

„Nu am nicio treabă. O să cânt în continuare. Așa am făcut și la Irinuca, și la Edi. Nu am avut probleme cu sarcina, adică nu mi-a fost rău, nu am avut complicații sau grețuri sau stări să nu mă pot ridica din pat. Copiii m-au lăsat să cânt și acum le place muzica și cred că așa o să fie și bebelușul”, a mai spus artista.