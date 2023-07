Georgiana Lobonț nu s-a gândit o secundă că prietena ei, Cristina Spătar, va face asta! Mesajul pe care i l-a trimis, făcut acum public de artistă: „Am rămas șocată, nu îmi venea să cred”

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, artista a cucerit publicul. Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la fiecare pas.

Cântăreața scoate hit după hit și se bucură de o carieră în plină ascensiune.

Mai mult, nu doar pe plan profesional a cunoscut succesul, ci și pe plan personal. Georgiana Lobonț trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Rareș Ciclovan. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată, mai ales că urmează să devină părinți pentru a doua oară. Ei mai au împreună doi copii, un băiețel și o fetiță.

Cum a ales Georgiana Lobonț nașii copilului său?

Îndrăgita cântăreață și soțul său s-au gândit deja și la nașii copilului și sunt extrem de încântați că artista Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu vor fi părinții spirituali ai copilului lor. Cele două se cunosc de mai mult timp, iar între ele s-a creat o conexiune încă din primul moment. Georgiana Lobonț o admira foarte mult și nu s-a așteptat niciodată că artista își va dori să îi boteze copilul, însă propunerea a venit din partea Cristinei Spătar.

Ba mai mult decât atât, au o relație foarte bună și sunt recunoscători pentru faptul că acum sunt o mare familie și vor deveni rude.

„Ea mi-a scris că e foarte bucuroasă și mă felicită pentru sarcină și că și-ar dori tare mult ca noi să facem parte din familia lor și să ne boteze copilul. Eu am rămas șocată, nu îmi venea să cred.(...) Ne-am întâlnit cu ei la masă și a fost totul atât de frumos, ne-am simțit ca și cum am fi făcut parte din familia lor.(...) Am stat vreo șapte ore la masă. A fost ceva extraordinar și le final le-am zis că noi chiar ne-am bucura să fie nași. Consider că trebuie să ai o relație foarte frumoasă cu cei care îți sunt părinți spirituali.” , a mărturisit Georgiana Lobonț pentru antenastars.ro.

Cristina Spătar a fost întotdeauna extrem de amabilă cu Georgiana Lobonț, chiar dacă atunci când aceasta din urmă s-a lansat, regina R&B-ului erau deja o cântăreață consacrată în țara noastră. Prietenia lor a crescut, iar acum se înțeleg foarte bine, tocmai de aceea vor deveni și nașii celui de al treilea copil al cuplului.

„Eu cu Cristina ne cunoaștem demult. Ne-a mai întâlnit la emisiuni, am avut o conexiune extraordinară din prima, deși ea era super cunoscută, eu atunci eram abia la început. Tot timpul s-a comportat foarte frumos cu mine și vedeam așa că are un drag de mine. Îmi scria mesaje, mă întreba ce fac.”, a mai spus Georgiana Lobonț pentru sursa menționată anterior.