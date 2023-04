Georgiana Lobonț și-a deschis sufletul! Artista a povestit cum a inspirat-o unul dintre cele mai emoționante momente trăite pe scenă | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț ne-a dezvăluit recent că se pregătește pentru un eveniment extrem de special, iar în spatele ideei pe care a avut-o ne-a mărturisit că sta un moment extrem de emoționant pe care l-a trăit anul acesta în diaspora.

Artista urmează să își îndeplinească visul și se bucură că îi poate ajuta și pe cei din jur prin munca pe care o depune și mai ales prin darul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Vedeta ne-a povestit, în detaliu, cine a inspirat-o să organizeze un eveniment în care să susțină și un caz social și să aibă un scop caritabil.

Georgiana Lobonț, totul despre unul din cele mai emoționante momente pe scenă

Georgiana Lobonț este extrem de iubită atât în România, cât și în diaspora, iar atunci când merge să cânte pentru comunitățile de români stabiliți în Europa se bucură de mii de fani care vin să o asculte. La începutul acestui an, s-a întâmplat ca în public să se află și un băiețel cu problem locomotorii pentru care artista a reușit să strângă o sumă de bani.

Citește și: Armin Nicoară și Claudia Puican i-au dat replica Georgianei Lobonț, după ce l-a acuzat pe artist că a și-a dat cu părerea despre căsnicia sa: „Vreau să lămuresc situația, să știe toată lumea”

"Am fost inspirată să fac lucrul acesta acum mai bine de o lună, când am cântat în Valcenia, la un concert în diaspora.

Am umplut sala, oamenii au venit și la un moment dat a apărut un băiețel român care a mai fost să mă vadă și la Madrid acum câteva luni, și atunci Rareș i-a dat mămicii lui niște bănuți, iar din acei bănuți i-au cumpărat lui un aparat să facă karaoke.

Citeste si: Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat care și-a cumpărat o casă veche. Imaginile au ajuns virale pe Internet: „Arată de parcă e înghețat în timp”- kanald.ro

Citeste si: Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat- stirileprotv.ro

Băiețelul are probleme locomotorii și îmi știe absolut toate cântecele mele și este îndrăgostit de muzica mea", a povestit Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Cum a inspirat-o copilul pe Georgiana Lobonț

În timpul spectacolului de la Valencia, Georgiana Lobonț ne-a mărturisit că a decis să facă un mic efort și i-a provocat pe invitați să doneze o sumă, cât pot ei de mică sau mare pentru băiatul care venise să o vadă și care avea nevoie de un nou scaun cu rotile.

Citește și: „Fericirea vine după ce guști și din dezamăgiri!” Georgiana Lobonț a transmis un mesaj neașteptat în miez de noapte. Ce se întâmplă în viața artistei în aceste momente

Artista ne-a mărturisit că așa s-a strâns suma de 5.000 și ceva de euro, bani care au ajuns la micuț, iar astfel i-a venit ideea să organizeze un concert, în timpul căruia să susțină și o cauză, iar parte din banii să fie donați pentru o persoană aflată în mare nevoie.

"Chiar acolo la spectacol, el l-a emoționat foarte tare pe Rareș și atunci, la Valencia, unde am primit și această inspirație pentru concerte caritabile, am strâns bani pentru băiețelul acesta timp de 10 minute. În aceste 10 minute m-am oprit și am vorbit despre cauza lui și nevoile pe care le are. Atunci, ei aveau nevoie să cumpere un cărucior special, care costa 10.000 de euro.

Citeste si: Adrian Minune, internat de urgență la spital cu un abces în organism! Cum se simte artistul de muzică de petrecere în aceste momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Radu Ștefan Bănică, despre momentele grele pe care le-a întâmpinat când și-a deschis propria afacere: ”Am avut multe greșeli și pe acest drum”. Ce sacrificii a făcut- radioimpuls.ro

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Eu i-am provocat pe toți oamenii din sala, erau sute de români să doneze cât pot, nu contează suma, dar să doneze pentru el. Atunci s-a strâns suma de 5.700 de euro pe care am numărat-o acolo de față cu ei și am rămas așa de plăcut surprinsă de ce s-a întâmplat.

Cu toții ne-am emoționat și am plâns, am fost bucuroși că putem să îl ajutăm și ne-am dat seama că la fiecare concert ar fi super bine să facem acest lucru(...) Așa ne-am gândit să organizăm concertul de la Cluj, mai ales că suntem și în Postul Paștelui.

Cauza pe care o voi susține la acest concert o voi anunța acolo, tocmai pentru că nu vreau să se creeze presiune pe o anumită persoană înainte de eveniment", a mai explicat Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!