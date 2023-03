Georgiana Lobonț, gata să își îndeplinească cel mai mare vis: "Vreau să facem o tradiție din asta" | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț a discutat în exclusivitate cu jurnaliștii Wowbiz.ro despre unul dintre cele mai emoționante momente care vor avea loc în viața ei.

Artista se bucură de o perioadă extrem de frumoasă în carieră și recunoaște că întotdeauna a visat la acest moment.

Georgiana Lobonț ne-a mărturisit că a luat decizia de a organiza un concert caritabil, banii din bilete fiind redirecționați spre o cauză umanitară. Artista își dorește să facă bine, iar cu această ocazie va reveni la Cluj, pe scena pe care a debutat.

Georgiana Lobonț, gata să își îndeplinească cel mai mare vis

Artista ne-a povestit despre ce este vorba și mărturisește că în acest moment se simte cu adevărat pregătită să organizeze un astfel de eveniment.

"Noi doi ne-am gândit să organizăm așa ceva. De mult timp îmi doream să am și eu propriul meu concert și să fac o tradiție din concertele mele, aș vrea să le tot repet în fiecare an. Cred că cu siguranță nu am fost pregătită până acum, probabil nici moral și nici fizic.

În acest moment, mă simt bine, mă simt fresh și sunt gata să fac concertul meu", a mărturisit Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț vrea să doneze banii din spectacol

Artista ne-a dezvăluit că nu este vorba despre orice fel de concert, ci despre un spectacol umanitar. Astfel, banii strânși din vânzarea biletelor se vor duce către un caz social, cauză pe care o vor alege și o vor comunica la eveniment.

Georgiana Lobonț recunoaște că este extrem de încântată că va putea ajuta, prin munca ei, persoanele care au cu adevărat nevoie.

"O să fie un concert de mulțumire pentru Dumnezeu pentru tot ceea ce am realizat eu, pentru că este un concert de pricesne, cântece bisericești care se ascultă mai mult la noi, în zona Ardealului.(...) Prin concertul acesta îmi doresc să ajut și o cauză umanitară, să o susțin. O să donez din banii de la concert, iar pe lângă asta o să avem o urnă unde o să strângem bani pentru cauza pe care o vom susține.(...) Prin concertele mele vreau să donez bani, adică nu vreau să fac concerte să strâng bani pentru mine, pentru că avem tot ce ne trebuie, avem evenimente și câștig din evenimente.

Aceste concerte vreau să le fac pentru sufletul meu și pentru oamenii care au nevoie de ajutor", a mai adăugat ea, pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

"Voi cânta pe scena pe care am debutat când eram copilă"

Georgiana Lobonț a mărturisit că emoțiile sunt cu atât mai mari, cu cât știe că va urca pe scena pe care a și debutat, atunci când era doar un copil. Artista se bucură nespus că după ani de muncă va reuși să organizeze un concert propriu, în locul în care talentul său a fost descoperit.

"Eu sunt foarte emoționată pentru că e prima oară în viața mea când fac așa ceva și pe scena de la Casa de Cultură a Studenților eu am mai cântat și eu acolo am și debutat. Acolo m-a văzut Marioana Murărescu și m-a descoperit.(...) M-am aflat atunci printre norocoșii invitați în spectacol, eram mică, eram copilă și acum am ajuns să fac propriul meu concert și abia aștept să pot să ajut oamenii.

Până la urmă noi nu ne ducem cu nimic din lumea asta nici cu banii, nici cu casele", ne-a explicat Georgiana Lobonț.

