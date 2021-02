Georgiana Lupu, concurenta din echipa Faimoșilor, primele declarații după ce a părăsit Survivor România! "M-ați înnebunit..."

In articol:

Sfârșit de drum pentru Georgiana Lupu la Survivor România 2021. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a fost nominalizată de către Jador, care este favoritul publicului în această săptămână, iar în urma voturilor ea a părăsit competiția fenomen de la Kanal D.

Faimoasa a părăsit competiția Survivor România și a avut câteva cuvinte de transmis pentru cei

de acasă, dar și pentru colegii ei din echipa Faimoșilor. Georgiana Lupu susține faptul că este mândră de ceea ce a reușit să realizeze în cadrul acestei competiții.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta mă face mai puternică și plec cu fruntea sus. Sunt mândră de mine pentru ce am realizat aici. Îmi cer iertare dacă i-am supărat, le mulțumesc fiindcă mi-au acordat o șansă. Mă doare că știu că aș mai fi rezistat.

Am învățat la Survivor să supraviețuiesc, să înțeleg oamenii, să apreciez pe fiecare în parte. Am rămas cu amintiri frumoase, e o competiție grea, în care face față doar cine lasă de la el, pentru că sTuntem caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei și sper ca unul dintre ei să câștige Survivor România”, a spus concurenta înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

La scurt timp după ce a aflat că ea va pleca din Republica Dominicană, Georgiana a făcut un videoclip pe contul ei de Tik Tok.

"M-ați înnebunit cu albastru.. Hai să vă zic ceva, că nu v-am mai zis până acum niciodată. Știți care e culorea mea preferată? Roșu!", a declarat Georgiana Lupu, după ce a părăsit Survivor România.