Georgiana Lupu, fosta concurenta de la Survivor România, a participat la protestele anti-restricții!

Georgiana Lupu, fosta concurenta de la Survivor România, a participat la proteste anti-restricții! Imaginile au fost postate pe rețelele sociale.

A făcut furori la emisiunea fenomen de la Kanal D, însă a părăsit competiția după ce a fost nominalizată de Jador. De când a ajuns în țară, Faimoasa postează din ce în ce mai mult pe contul său de TikTok.

Însă, ultimele postări pe care le-a făcut arată faptul că zilele acestea a fost prezentă și ea la protestele împotriva restricțiilor impuse de autorități.

Astfel, pe pagina sa de TikTok, Georgiana a postat mai multe filmulețe în care este alături de mai multe persoane la protest și își strigă nemulțumirile. Fără mască de protecție și fără a respecta regulile de distanțare socială, fosta concurentă a sfidat regulile.

Georgiana Lupu a părăsit Survivor România

Georgiana Lupu a părăsit Survivor România. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a făcut primele declarații după ce a fost eliminată.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta mă face mai puternică și plec cu fruntea sus. Sunt mândră de mine pentru ce am realizat aici. Îmi cer iertare dacă i-am supărat, le mulțumesc fiindcă mi-au acordat o șansă. Mă doare că știu că aș mai fi rezistat.

Am învățat la Survivor să supraviețuiesc, să înțeleg oamenii, să apreciez pe fiecare în parte.

Am rămas cu amintiri frumoase, e o competiție grea, în care face față doar cine lasă de la el, pentru că sTuntem caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei și sper ca unul dintre ei să câștige Survivor România”, a spus concurenta înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.