Georgina Rodriguez, plină de durere! Iubita lui Cristiano Ronaldo a pierdut trei sarcini. ”Am ajuns acasă în bucăți. Aveam coșmaruri””

În viața frumoasei Georgina Rodriguez nu curge numai lapte și miere. Dimpotrivă, dincolo de lumina reflectoarelor, iubita lui Cristiano Ronaldo ascunde multă suferință.

Georgina Rodriguez a dezvăluit ce s-a întâmplat la moartea copilului ei. ”Bella s-a născut puternică”

În vârstă de 29 de ani, Georgina Rodriguez a adus pe lume anul trecut o fetiță, însă toată lumea știe că, la naștere, a pierdut un băiețel. Unul dintre gemeni a decedat, iar ea a fost distrusă de durere, la fel și starul lui Al Nassr. Iubita lui Cristiano a vorbit despre Angel, despre moartea lui în luna aprilie a anului 2022, și a recunoscut că a încercat să ascundă adevărul de ceilalți cinci copii. Nu același lucru l-a făcut și Cristiano Ronaldo, care a procedat invers și a preferat să spună lucrurilor pe nume.

"S-au născut de Lunea Albă. Cel mai așteptat moment vine în sfârșit și inima ți se oprește. Bella s-a născut puternică și sănătoasă, dar o parte din inima mea s-a rupt.

Eu le-am spus copiilor că Angel trebuie să mai aștepte puțin și că o să se nască mai târziu", a dezvăluit Georgina Rodriguez, conform presei din Portugalia . Apoi, a povestit cât de sincer a fost Cristiano Ronaldo cu micuții.

Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo [Sursa foto: Instagram]

Georgina Rodriguez, declarații emoționante! ”Peste 40 de milioane de oameni mă urmăresc, dar nimeni nu știe cum mă simt”

Cu durere în glas, Georgina Rodriguez a ținut să le mărturisească jurnaliștilor britanici faptul că indiferent cât de mulți oameni te venerează, în realitate, problemele din viața privată te pot distruge emoțional.

”Peste 40 de milioane de oameni mă urmăresc, dar nimeni nu știe cum mă simt. A fost cel mai greu moment din viața mea.

Viața e grea, dar viața trebuie să meargă mai departe. Am motive să trec mai departe și să fiu puternică pentru ceilalți copii ai mei. Cris (n.r. Cristiano Ronaldo) m-a încurajat foarte mult. Mi-a spus ”Gio, continuă să-ți faci treburile, te va ajuta”. Prioritatea mea este reprezentată de familie și copii. Sunt fericită și recunoscătoare pentru ce am”, a declarat Georgina Rodriguez, citată de jurnaliștii de la The Sun.

Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram]

Ce a postat Cristiano Ronaldo după ce copilul său a murit la naștere! ”Este cea mai mare durere!”

Dacă Georgina Rodriguez a plâns mult la naștere, pentru oamenii care îl iubea pe Cristiano Ronaldo și așteptau veștile de la spital, el a fost cel care a avut puterea de a anunța pe internet că fiul lui nou născut nu a rezistat la naștere! ” Cu cea mai profundă tristețe trebuie să anunțăm moartea fiului nostru. Este cea mai mare durere pe care o poate simți un părinte. Doar nașterea fiicei noastre ne dă puterea de a face față acestui moment și de a avea puțină speranță și fericire în suflet”, a scris Ronaldo pe adresa lui de socializare.

Cristiano Ronaldo are cinci copii, Cristiano Ronaldo Junior, Eva, Matteo, Alana Martina și Bella Esmeralda.

Georgina Rodriguez este mama Alanei Martina și a Bellei Esmeralda, în timp ce Cristiano Ronaldo Junior, Eva și Mateo au mame surogat.

Georgina Rodriguez, speriată de vizitele la ginecolog! ” Îmi era frică la fiecare ecografie”

În mod surprinzător, pierderea lui Angel nu a fost singura durere a Georginei Rodriguez. Celebra femeie a dezvăluit că a mai pierdut trei sarcini, iar vizitele la ginecolog sunt adevărate coșmaruri.

”De fiecare dată când mergeam la ginecolog aveam coșmaruri în noapte dinainte, pentru că eram îngrijorată. În ce poziție trebuie să stau, cum va fi nașterea, dacă va fi nevoie de cezariană. Aveam tot felul de gânduri.

Îmi era frică la fiecare ecografie. Am fost foarte tensionată pentru că am mai avut trei pierderi de sarcină și am ajuns acasă “în bucăți”. Când mă gândeam că trebuie să merg la ginecolog îmi venea să vomit”, a mai declarat Georgina Rodriguez pentru The Sun.