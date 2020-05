In articol:

Gazeta de Cluj susține că are informații conform cărora un avion cu aproximativ 200 de persoane urma să aterizeze astăzi pe Aeroportul din Târgu Mureș. Pe ultima sută de metri, însă, zborul a fost anulat.

Nebunia de pe aeroportul din Cluj cu destinația Germania

Românii din Germania urmează să fie aduși în țară cu autocarul și vor fi repartizați în județele din care provin. Persoanele vor intra în carantină timp de două săptămâni, iar cei care vor prezenta simptome vor fi internați în spital.

Amintim că doar de pe Aeroportul Cluj au fost transportați în perioada 9-30 aprilie 9.761 de muncitori sezonieri către alte state, România fiind singura țară care a permis astfel de zboruri.

Pozele realizate în 9 aprilie, când a avut loc prima cursă de pe Aeroportul Cluj spre Germania, au devenit virale. Fotografiile au făcut înconjurul lumii din cauza faptului că nu s-au respectat măsurile de combatere a coronavirusului.

Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat pentru Gazeta de Cluj că nu are cunoștință despre acest aspect, nu a fost informat, iar dacă erau persoane in județ ar fi trebuit să fie anunțat.

”Am mai avut niște situații în care înțeleg că se dorea repatrierea unui număr de cetățeni care plecaseră de pe Aeroportul din Cluj și erau nemulțumiți de condițiile de ședere sau condițiile contractuale din Germania și doreau să se întoarcă înapoi. Am solicitat Ministerului Transportului să ducă aeronava respectivă – care a fost și anulată între timp – pe Aeroportul din Iași, având în vedere că majoritatea cetățenilor erau din zona Moldovei. Deci, din Cluj, nu știu să fie nimic, iar din cei care au plecat spre Germania, din județul Cluj erau extrem de puțini, vorbim de sub zece din totalul celor care au plecat. Într-adevăr, din alte județe din Transilvania erau destul de mulți. Dar nu cunosc și nu am fost informat de așa ceva, deci probabil că nu se mai realizează”, a precizat prefectul Mircea Abrudean.