Gestul emoționant pe care l-a făcut Victor Rebengiuc pentru Marius Manole ”Mi-a pus în portofel...” Dezvăluiri exclusive făcute la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Marius Manole este unul dintre cei mai talentați actori din generația tânără. Deși, angajat al Teatrului Național București, Marius Manole a vorbit în urmă cu ani despre condiția actorului român, care e plătit prost și care deși joacă în mai multe spectacole, abia reușește să supraviețuiască. Invitat acum în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Marius Manole a fost întrebat cât de sărac a fost.

”E un pic romanțat! Zici că am scris o carte și am vrut să mă prezint oamenilor într-un fel patetic și plângăcios. Eram sărac, dar eram așa cum erau toți oamenii săraci, doar că eu fiind actor am avut ocazia să spun această poveste care te întristează și-ți dau lacrimile.

Dar dacă aș fi renunțat la țigări și la alcoolul de după spectacol poate că nu aș fi fost atât de sărac. Să nu exagerăm și să spunem lucrurilor pe nume: într-adevăr eram sărac, nu puteam să-mi permit o chirie, nu puteam să mănânc de trei ori pe zi, dar sărăcia asta avea o boemie în ea, avea ceva frumos în ea, ceva cu care sper să nu mă mai întâlnesc vreodată.Era o perioadă în care toți prietenii mei erau săraci și împărțeam o ciorbă, și era ceva ok pentru timpurile alea”,, vorbind despre perioada în care nu avea bani și se plângea că e sărac.

Marius Manole, despre gestul lui Victor Rebengiuc: ”Nu mi-a spus niciodată”

Însă, vorbind despre perioada în care era sărac și abia avea bani de mâncare, Marius Manole a dezvăluit un episod emoționant, despre care nu s-a știut până acum.

Marius Manole a dezvaluit ce a facut Victor Rebengiuc pentru el

”Mi-aduc aminte de un episod. Repetam la ”Inimă de câine”, eram cu domnul Rebengiuc, care nu știu dacă mă plăcea sau nu, chiar nu știu. Eu am avut tot timpul senzația că nu mă plăcea și acum am senzația că nu mă place foarte tare. Dar nu despre asta este vorba, am jucat împreună, îl respect enorm și-l iubesc foarte tare. La un moment dat, în timpul repetițiilor, eu eram nemâncat, seara mai întârziam la câte un pahar, dimineața eram vraiște, veneam la teatru... Țin minte că la un moment dat mi s-a făpcut rău, mă durea stomacul, a venit salvarea și asistenta m-a întrebat când am mâncat și eu am răspuns ”Nu știu, probabil ieri pe la prânz”, am zis eu. Nu am știut că dl Rebengiuc era acolo. După aceea când m-am dus în cabină, când m-am uitat în portofel, dintr-odată aveam două milioane (n.red de lei). Nu mi-a spus niciodată, dar sunt convins că el a intrat în cabină și a pus alea două milioane”, a spus Marius Manole în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.