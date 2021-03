Marius Manole, dezvăluiri neașteptate: „Eu sunt un om foarte vicios. Am fost în prag de alcoolism”

In articol:

Marius Manole este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, dar puțini știu detalii din viața personală a actorului. La 42 de ani, nu are copii și nu este căsătorit și a recunoscut recent că nici din punct de vedere financiar nu o duce foarte bine.

„ Toată viaţa am trăit pe datorie, am trăit toată viaţa pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frică de datorii, îmi place să am datorii. Asta e! Eu sunt şi singur, nu am copii, nu moare nimeni dacă n-am ce mânca. Am datorii: la bancă, la aia, la aia.

Mi-am cumpărat ce am vrut, am investit în ce am vrut, risc ce vreau. Până la urmă ştii cum e, vorba aia: Cu frică sau fără frică, tot acolo ajungem! Bogaţi sau săraci", spune Marius Manole în Podcastul lui Damian Drăghici.

În cadrul aceluiași podcast, celebrul actor a rescunoscut că este un om vicios și că, la un moment dat, a fost la un pas de a ajunge alcoolic.

"Eu sunt un om foarte vicios, de aia nu mă apuc de droguri. Eu dacă mă apuc de droguri, mi-am vândut tot: casa, dinţii, faţa, tot. Mă lupt cu fumatul în continuare, cu alcoolul – eram în prag de alcoolism, noroc că m-a salvat cineva…" , a mai spus artistul.

Actorul Marius Manole

Marius Manole, fericit cu izolarea la domiciliu

În urmă cu luni bune, la finalul lunii aprilie 2020, actorul Marius Manole se arăta încântat de perioada petrecută în casă.

“Eu cred ca atat de fericit n-am fost niciodata! Nu astept deloc sa ies din casa, iar perioada asta a fost una dintre cele mai frumoase din viata mea!”, scria actorul de la Teatrul Națonal București.

„Practic, daca nu s-ar prabusi economia si nu ar fi oameni afectati de mizeria asta de COVID, eu as putea sa stau in casa inca un an... Nu mi-e dor deloc sa vad oameni, nici sa socializez si cu atat mai putin imi doresc sa ma urc pe vreo scena... Sa aveti o zi buna! ”, a încheiat Marius Manole.