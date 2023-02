Gestul făcut de Marius Elisei pentru fiica lui! Chiar Oana Roman a făcut anunțul, după despărțirea definitivă: „Isa este cu tatăl ei în oraș”

In articol:

Oana Roman trece printr-o perioadă foarte dificilă a vieții sale, după ce s-a despărțit definitiv de Marius Elisei și a rămas singură având multe sarcini de îndeplinit.

Isa a ieșit cu tatăl ei, după despărțirea părinților săi

Vedeta se ocupă atât de lucrurile casnice, cât și de fiica sa, care a rămas în grija ei. Recent, Oana Roman a mărturisit că Isa a ieșit cu tatăl ei, iar ea se poate pregăti liniștită de un eveniment la care trebuie să fie prezentă.

Oana Roman este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta își ține fanii la curent cu tot ce se petrece în viața sa, fie vorba de lucruri bune sau mai puțin fericite.

Recent, vedeta a anunțat că fiica sa a ieșit cu tatăl ei. Isa a trecut printr-o perioadă grea, după despărțirea părinților ei și a vrut în nenumărate rânduri să își vadă tatăl. Iată că astăzi, programul lui Marius Elisei a fost mai liber și a reușit să petreacă timp de calitate cu fiica lui.

Cei doi au decis să meargă în oraș, să viziteze un muzeu.

„ Azi merg la un botez și merg să mă pregătesc cât Isa este cu tatăl ei în oraș. S-au dus să viziteze un muzeu. Weekend minunat!”, a transmis Oana Roman, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Oana Roman, despre momentele în care a găsit-o pe Isa plângând după tatăl ei

În urmă cu câteva zile, Oana Roman dezvăluia pe pagina sa de Instagram că a găsit-o pe Isa de mai multe ori plângând după tatăl ei. Fetița l-a rugat pe Marius Elisei să o ia de la școală pentru a petrece ceva timp împreună, însă bărbatul a trebuit să refuze, întrucât programul său a fost destul de încărcat.

„ De duminică până azi am trimis următoarele mesaje. Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă pentru că l-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă un pic de timp cu el, iar el i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a scris Oana Roman în urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare.

Oana Roman și Isa, fiica sa [Sursa foto: Instagram]