Evident, Bianca Roman a cunoscut, pe lângă celebritatea de după emisiune, și un succes incredibil în rândul bărbaților, iar după câteva relații scurte, din care a rezultat și o fetiță, ea s-a apropiat de un politician din Brașuv, Alexandru.

Citeste si: Bianca Rus și-a prezentat iubitul secret! Cum arată Ștefan și ce face bărbatul FOTO

Citeste si: Bianca Drăgușanu s-a făcut de râs pe internet! A vrut să arate că știe engleză, dar a făcut o gafă: „Ia-l, făi, și fă ce vrei cu el”

Doar că, în toamna trecută, Bianca Roman lua o decizie incredibilă. Anunța, public, că i-a dat papucii politicianului și că, de fapt, problemele din relația lor erau deja... vechi. ”Am avut curajul să pun capăt unei relații în care numai eu eram sarea și piperul, eu organizăm toate evenimentele, distracțiile, ieșirile, persoana a doua era doar o umplutură care bineînțeles mă iubea și pe bună dreptate, din moment ce bifam toate căsuțele. Am folosit și eu cuvântul "Te iubesc" fiindcă iubeam momentele create de mine, dându-mi seama, într-un final, că dacă mă opresc în a creea nu se mai întâmplă nimic, totul devine monoton și plictisitor, mut, ori eu și nimeni nu poate așa. Rămân cu un respect față de trecut și prin această postare îmi doresc să nu mai am întrebări în privat referitor la această situație. Eu sunt împăcată sufletește pentru că, la insistente, acum o lună am mai dat o șansă, dar nu se schimbase nimic. Am iubit cat am simțit!”, a spus, la acea vreme, ispita Bianca Roman, dând de înțeles că nu mai e cale de împăcare.

Lucrurile însă s-au schimbat după scandalul dintre ei și, cumva, fosta ispită a fost ”vrăjită” să îi mai acorde politicianului o șansă, motiv pentru care Sărbătorile de Iarnă și le-au petrecut împreună. Iar imediat după Revelion, Bianca Roman a făcut un gest care i-a lăsat pe toți cunoscuții ei cu gura căscată, având în vedere ”experiențele” anterioare în compania lui Alexandru. Mai exact, fără să stea pe gânduri, senzuala ispită și-a tatuat numele iubitului ei pe braț, cu litere enorme, semn că îi iubește mai mult decât niciodată.a anunțat Bianca Roman pe contul ei de socialziare, pozând cu tatuajul de pe mână plină de mândrie, semn că politicianul din Brașov cu care se iubește nu a aflat de gestul ei decât după ce ispita l-a realizat.

Bianca Roman și-a pus silicoane uriașe

Fără să ascundă vreodată că ar fi suferit intervenții estetice, Bianca Roman a fost întotdeauna dispusă să își expună cu generozitate decolteul tunat. De aceea, vara trecută, a surprins pe toată lumea cu noua intervenție chirurgicală pe care a suportat-o. ”Au trecut două săptămâni de la operația de rinoplastie și schimbare de silicoane, am trecut de la 375 la 560 centrimetri cubi! Sunt foarte fericită!”, a anunțat, în vară, Bianca Roman, nerăbdătoare să își expună, noul bust, înghesuit într-un costum de baie.