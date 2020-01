Bianca Drăgușanu a publicat pe pagina ei de Instagram câteva clip-uri în care vorbea despre o melodie auzită la radio. Este vorba despre piesa „7 rings” a cântăreței Ariana Grande, pe care blondina a catalogat-o drept „cea mai proastă melodie din univers”.

Unul dintre versurile melodiei cântate de Ariana Grande este „I want it, I got it” și face referire la faptul că artista își cumpără tot ceea ce își dorește. De altfel, toată piesa este despre bani și despre cât de mult îi place să fie bogată și să împartă din averea ei cu prietenii. Bianca Drăgușanu nu a înțeles mesajul melodiei și a crezut că artista vorbește despre un bărbat, nu despre obiecte, așa că a luat foc.

Bianca Drăgușanu: „Ia-l, făi și fă ce vrei cu el!”

„Auzi melodie! „Il vreau, îl am!” Cred că este cea mai proasta melodie din univers care există. „Îl vreau, îl am!” Să mori tu?! Hai că traficul ăsta a devenit o sursă de inspirație pentru mine majoră! Și când zic majoră, zic majoră, știți ce zic?

a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram, spre amuzamentul celor care au înțeles versurile melodiei despre care vorbea frumoasa soție a lui Alex Bodi.