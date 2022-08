Gestul neașteptat făcut de Liviu Dragnea, după ce Florin Salam i-a cântat la nuntă până dimineața! S-a aflat abia acum: „L-a luat de după umăr și i-a spus”

In articol:

Informația eronată conform căreia Florin Salam ar fi decedat a zguduit din temelii lumea showbiz-ului și i-a întristat pe toți fani săi. Codrin Ștefănescu, un cunoscut politician, nu a putut să rămână tăcut la aflarea unor asemenea vești, din fericire neadevărate, și a ținut să transmită un mesaj despre cel supranumit

„regele manelelor”.

Acesta a făcut publică o întâmplare care a avut loc la nunta lui Liviu Dragnea cu Irina Tănase. Se pare că cel care a întreținut astrosfera până în zori a fost nimeni altul decât celebrul manelist, doar că abia acum s-a aflat ce a făcut fostul lider PSD în acea noapte față de Florin Salam.

Ce s-a întâmplat după ce Florin Salam i-a cântat toată noaptea lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut asta față de manelist

Se pare că Florin Salam nu a fost obligat prin contract să cânte până dis-de-dimineața la nunta lui Liviu Dragnea, însă putem spune că acesta a fost cadoul pe care manelistul i l-a făcut fostului lider PSD. Doar cp Liviu Dragnea nu a stat deloc cu mâinile în sân și nici nu i-a spus doar un banal „mulțumesc”, ci i-a făcut un neașteptat manelistului. Codrin Ștefănescu povestește că politicianul și-a dat jos ceasul de la mână și i l-a oferit celui supranumit „regele manelelor” și, cu siguranță, nu vorbim despre un accesoriu ieftin.

„Eu îmi doresc să fie sănătos și să cânte încă un secol. E un artist super talentat și un om bun la suflet. Mi-a cântat cu patimă, din inimă, la multe petreceri și multe chefuri. M-a bucurat cu vocea, timbrul și ritmul lui absolut unic. Inconfundabil. Talent nativ.

Citeste si: ,,E trist să te trezești și să vezi mesaje de condoleanțe!” Karmen, fiica lui Adrian Minune a reacționat dur, după ce s-a zvonit că Florin Salam ar fi murit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Am să vă spun o întâmplare, ca să înțelegeți ce înseamnă bunul simț pentru un artist valoros: la nunta fiului lui Liviu Dragnea, ne-a cântat până dimineață, deși nu era obligat prin contract. Liviu, prins de o melodie pe care ne-o dedicase nouă in mod explicit, de pasiunea cu care o interpreta, de versurile cu mesaj pentru noi, i-a oferit in dar ceasul său de la mână.

Citeste si: Cine ar fi răspândit, de fapt, zvonul că Florin Salam a murit? Nora manelistului a dezvăluit totul: "Cineva din cercul lui"

Florin Salam s-a fâstâcit, m-a întrebat din ochi ce să facă, i-am dat de înțeles să accepte darul. Dar Florin a insistat să-l înapoieze. I-a spus lui Liviu că gestul său l-a onorat, dar nu poate să accepte. Că reacția noastră, emoția noastră pentru modul in care a interpretat piesa, e mai mult decât un cadou pentru el. Liviu Dragnea l-a luat de după umăr și i-a spus: Florin, ți l-am dat din suflet, sunt impresionat, poartă ceasul meu! Să-ți aducă aminte că intr-o noapte importantă pentru mine, talentul tău, vocea ta, m-au emoționat sincer.

Citeste si: Fanii lui Florin Salam, gest inedit după zvonurile apărute în presă! Roxana Dobre a fost puternic impresionată

Era noaptea in care eu si Liviu ne-am împăcat. Împreună, urma să ținem față puciului din partid organizat de securici. Și urma să-i învingem.

Fă-te bine repede, Florin! Și nu pune la inimă răutățile celor din jur”, a dezvăluit Codrin Ștefănescu pe rețelele de socializare.