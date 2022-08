Cine ar fi răspândit, de fapt, zvonul că Florin Salam a murit? Nora manelistului a dezvăluit totul: "Cineva din cercul lui"

In articol:

Familia lui Florin Salam a trecut prin clipe cumplite sâmbătă seară, după ce un trust de presă cunoscut în România a anunțat că manelistul s-a stins din viață.

Informațiile au fost rapid negate chiar de către copiii artistului, care au avut o reacție dură în mediul online. Mai mult, pentru a risipi orice speculație, însuși artistul a făcut un live pe Facebook, pentru a-și liniști fanii. La scurt timp, Mihaela, nora acestuia, a dezvăluit cine ar fi răspândit fake-news-ul care a șocat o țară întreagă.

Nora lui Florin Salam: "Este într-o stare stabilă, totul este sub control"

Mihaela, nora lui Florin Salam, a făcut aseară primele declarații, după ce în mediul online s-a răspândit o știre falsă, care anunța decesul celebrului manelist. Soția lui Dani Stoian a mărturisit că informația apărută pe un site cunoscut din România a șocat întreaga familie. Ea a dezvăluit că socrul ei a fost confirmat, într-adevăr, cu COVID-19, însă starea lui este una stabilă: "Este într-o stare stabilă, e internat, a fost diagnosticat pozitiv cu COVID. Totul este sub control și dorim să se infirme știrea dată.", a declarat nora lui Florin Salam, potrivit spynews.ro.

Și Florin Salam a făcut câteva declarații referitoare la starea lui de sănătate, într-un live pe Facebook: "Am făcut acest filmuleț pentru ca toată familia mea este în alertă, pentru că nu știu de sănătatea mea. Eu acum 3-4 zile am cântat într-un loc și vreau să luați în serios problema cu COVID-ul, că noi facem caterincă de situația asta și ferească Dumnezeu, că nu știi cum poți să cazi, mai ales în meseria noastră. Există persoane care stau cu grija mea, le spun să stea liniștiți și în 2-3 zile o să ajung acasă.

Trebuia și azi să ajung acasă, dar au zis să mai stau puțin. Nu vă îngrijorați, sunt bine, dar mi-a fost puțin rău, dar ceea ce urlă la televizoare și ce spun în presă nu-mi vine să cred. Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Îmi cer scuze pentru cei care ați stat cu grijă pentru mine și cei care ați făcut problema asta așa de gravă, nu știu dacă ați câștigat ceva. Îmi anunț familia că sunt ok și o să-mi revin și o să merg și la cântările mele. Vă rog frumos să stați liniștiți și îmi pare rău că s-a întâmplat treaba asta.", a spus Florin Salam.

"Știrea a fost dată tot de cineva din cercul lui, care nu s-a gândit ce face"

Nora lui Florin Salam a vorbit și despre cel care ar fi răspândit informația falsă pe întreg internetul: "Mulțumim lui Dumnezeu este într-o stare stabilă, e totul ok, ne dorim să nu mai fie date alte știri, 90% din România a intrat în panică, inclusiv familia. Am intrat în panică. Știrea a fost dată tot de cineva din cercul lui, care nu s-a gândit ce face. Această știre nu mi se pare de bun gust. Nu mai am cuvinte. Suntem cu nervii la maxim.", a mai spus Mihaela, nora manelistului, pentru sursa citată.