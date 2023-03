Gestul prin care Niculina Stoican l-a emoționat până la lacrimi pe Nicolae Botgros. Cum arată darul care l-a lăsat fără cuvinte: "Este un om foarte special" | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican l-a impresionat peste măsură pe Nicolae Botgros cu darul său. Artista iubește din suflet România așa că a știut imediat ce dar i-ar plăcea unui dintre cele mai mari nume ale muzicii, la rândul său un patriot convins.

Îndrăgita interpretă de muzică populară i-a pregătit o surpriză 100% oltenească, un dar care l-a bucurat, dar la și atins la suflet pe maestrul Nicolae Botgros. Niculina Stoican a povestit, pentru WOWbiz.ro cum a ales cadoul pe care i l-a oferit lui Nicolae Botgros la concertul aniversar, dar și cât de mult au impresionat-o cuvintele pe care acesta le-a rostit după ce a primit cadoul.

Cum a ales Niculina Stoican cadoul oferit lui Nicolae Botgros

Niculina Stoican le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro cum arată darul pe care i l-a oferit lui Nicolae Botgros, dar și care este povestea din spatele acestuia. Artista mărturisește că atunci când cunoști foarte bine un om, nu este absolut deloc greu să îi oferi cele mai potrivite daruri.

Citește și: Claudia Ghițulescu a scos o nouă melodie de dragoste, intitulată “Te iubesc de nu mai pot”. Artista a cucerit inimile fanilor cu vocea ei

"Atunci când cunoști oamenii, este foarte simplu să îți vină idei. Maestrul este un om foarte special și foarte legat de România, sufletește! Orice este legat de România pe dumnealui îl sensibilizează. Eu și anul trecut când am fost la spectacol i-am pregătit un mănunchi de grâu, legat cu tricolorul, care l-a făcut să lăcrimeze.

Anul acesta i-am dus, de la instituția pe care o condus, de la Ansamblul Folcloric Maria Tănase, pachetul nostru aniversar de 30 de ani. El cuprinde o paporniță, este simbolul nostru al oltenilor, este poșeta noastră. În paporniță avem un disc de vinil, o sticlă de zaibăr – vinul olteanului și o bucățică de maramă oltenească, făcută din mătase și borangic.

Tot în paporniță avem și o hartă a României, făcută sub formă de iconiță cu un mesaj foarte frumos: Păstrează-ți țara ca pe o icoană!", a povestit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Iubitul meu frățior, de ce trebuie sa trecem prin asta?” După ce a intrat în stop cardio-respirator, Ionuț a murit, în urma unui accident produs în Buzău, pe „Drumul Morții”- kanald.ro

Citeste si: „Cu o durere de măsea a ajuns o legumă”. Familia unui tânăr din Constanța, în stare gravă de 2 luni, acuză medicii- stirileprotv.ro

Cadoul oferit de Niculina Stoican la concertul anivers al lui Nicolae Botgros [Sursa foto: Arhiva personala]

Gestul Niculinei Stoican l-a emoționat pe Nicolae Botgros

Îndrăgita interpretă ne-a mărturisit ca dragostea lui Nicolae Botgros față de țară a fost ceea ce a inspirat-o în alegerea sa. Niculina Stoican a fost convinsă că un dar strâns legat de România și mai ales din zona sa îl va face fericit pe marele dirijor.

Citește și: Olguța Berbec, acuzată de o urmăritoare că face reclamă produselor pentru bani. Artista nu a ezitat să-i răspundă: „Să știți că eu și cânt pe bani”

Dincolo de asta, pentru Niculina Stoican a fost o mare onoare să primească mulțumiri și un discurs, imediat ce i-a înmânat cadoul lui Nicolae Botgros. Artista s-a bucurat că în toate acele zile pline de oboseală a reușit să îi ofere un lucru care să-i aducă bucurie și să mai alunge din stresul și tensiunea evenimentului.

"Eram sigură că va fi sensibilizat, iar eu am fost așa de emoționată că după ce i-am făcut urări și i-am adus gânduri bune de la Craiova, domnia sa a dorit să spună câteva cuvinte. Era foarte emoționat, îmi cerea microfonul, iar eu mă blocasem și nu îi dădeam microfonul. Mai primise daruri, dar discurs nu ținuse.

Cunoscându-i sufletul, pe parcursul acestor ani, am știut să îi dăruiesc ceva care să-i deschidă, în toată oboseala prin care trecea și toată tensiunea, pentru că au fost trei zile de spectacol, dumnealui a avut o încărcătură puternică și era foarte greu să își mai găsească și cuvintele și să le mulțumească tuturor celor de la care a primit daruri", a mai adăugat Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Eu nu aș avea voie să mă recăsătoresc?” Îndrăgita artistă, pregătită să îmbrace iar rochia de mireasă! Cine este, de fapt, iubitul Savetei Bogdan- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Matematică Evaluare Națională 2023. Ce a picat la a doua probă a simulării? Subiecte, barem și rezolvări!- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente sfâșietoare pentru Alina Sorescu. Alexandru Ciucu le-a luat pe fetițele sale pentru prima dată la el. Micuțele își iau rămas bun de la mama lor, cu ochii în lacrimi- radioimpuls.ro

Niculina Stoican și Nicolae Botgros [Sursa foto: Arhiva personala]

Ce i-a spus Nicolae Botgros artistei, după ce a primit cadoul

Puternic emoționat de darul venit de la Niculina Stoican, Nicolae Botgros a ținut un scurt discurs de mulțumire, iar vorbele sale i-au rămas puternic întipărite în minte artistei.

"Eu am reușit să-l sensibilizez pentru că, pe lângă toate lucrușoarele care erau în paporniță, era harta României. Citind ce scrie și văzând-o legată cu tricolor a fost așa de emoționat că a făcut o remarcă pe care eu nu am să o uit niciodată: Să știe toată lumea că Nicolae Botgros a bătut doba (toba) cu lăutarii românește. Niciodată altfel, niciodată rusește, niciodată ucrainește și niciodată în nici un alt fel, decât românește!

Nu am să uit niciodată cuvintele acestea și am fost așa de mândră și am mulțumit Universului și Dumnezeu pentru faptul că mă face părtașă unor asemenea momente și mi-a dat norocul de a fi contemporană cu oamenii care scriu istorie", a mai precizat ea, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!