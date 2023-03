"M-a analizat la fiecare apariție". Niculina Stoican a dezvăluit cum a ajutat-o Angelica Stoican să treacă peste cele mai dificile momente din carieră | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, a crescut sub atenta îndrumare a mamei sale, Angelica Stoican, o adevărată legendă în folclorul românesc.

Artista ne-a mărturisit cum a călăuzit-o mama sa și cum a îndrumat-o în situațiile dificile din viață și carieră.

Legătura dintre Niculina Stoican și mama sa a fost una extrem de puternică și chiar dacă a preferat să se descurce și să nu îi ceară ajutorul, artista mărturisește că mereu a avut ceva de învățat din tot ceea ce mama i-a spus, însă deciziile le-a luat întotdeauna singură.

Niculina Stoican a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit care au fost cele mai frumoase lucruri învățate de la mama ei, dar și cât de mari sunt emoțiile pentru concertul la care cele două vor urca împreună pe scenă, în luna martie.

Cum a călăuzit-o Angelica Stoican pe Niculina

Niculina Stoican are numai cuvinte de laudă și vorbe impresionante la adresa mamei sale.

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că mereu i-a plăcut să se descurce singură, însă mama ei a învățat-o ce este echilibrul, iar acest lucru a ajutat-o să ia cele mai bune decizii și să depășească momentele mai puțin bune în care poate a ajuns.

"În general eu nu sunt om care să se plângă și dacă întâmpin probleme și greutăți încerc să mă descurc și să văd ce pot să fac așa că nu m-am plâns foarte des la mama. Acest lucru este valabil în general, nu numai din punct de vedere al carierei ci și cu problemele mele personale, dar eu am primit de la ea o educație foarte sănătoasă și foarte echilibrată și poate tocmai de aceea am avut această putere de a-mi analiza singură situațiile în care sunt și de a lua decizii și de a-mi asuma și ce am greșit.

Atunci când ajungi în niște situații, este clar că undeva acolo există și o greșeală a ta, o alegere greșită sau o hotărâre pe care ai luat-o și te-a dus în situația respectivă.

Toate aceste lucruri sunt datorită educației și felului în care ai fost crescut", a povestit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Niculina Stoican și-a ascult întotdeauna mama

Artista ne-a dezvăluit că și-a ascultat mama întotdeauna, însă deciziile cu privire la ceea ce ar fi trebuit să schimbe și cum le-a luat mereu singură.

Citește și: Niculina Stoican a mărturisit pe ce trucuri de frumusețe se bazează. Printre acestea se află și un tatuaj, despre care puțină lume știe: „Îl am de când a apărut prima dată în România”

"Mama a fost lângă mine și m-a analizat la fiecare apariție și mereu mi-a spus ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Unde credea că trebuie să procedez diferit.

Eu am ascultat-o întotdeauna și am analizat și am am avut întotdeauna singură ce trebuie să fac mai departe, dar mi-am și asumat întotdeauna ceea ce am hotărât", a povestit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Angelica Stoican și Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Niculina Stoican, emoții înaintea următorului concert alături de Angelica Stoican

Îndrăgita interpretă de muzică populară urmează să urce pe scenă alături de mama sa, la începutul lunii martie. Ne-a dezvăluit că emoțiile sunt mari și deși știe cum să le ascundă în mod normal, când urcă pe scena alături de îndrăgita Angelica Stoican îi este foarte greu.

"Întotdeauna am emoții când sunt alături de ea pentru că Angelica Stoican pentru Mehedinți este definiție în cântecul popular! Tocmai de aceea este firesc să am emoții. În general, eu pe scenă mă controlez foarte bine și emoțiile sunt constructive pentru mine.

Sunt un om care transmite mult pentru că iubește ceea ce face în cântec, dar mă și controlez foarte bine. Alături de ea am emoții pentru că dincolo de colosul care este ea în muzica populară este mama mea și pe scenă nu pot să dau la o parte acest sentiment.

Eu voi fi întotdeauna și pentru totdeauna fiica Angelicăi Stoican. Am reușit să fac o carieră din cântecul popular și să am personalitatea mea profesională, asta este cu totul altceva, dar prezența mea alături de ea este motiv de emoție majoră pentru mine", a mărturisit Niculina Stoican, în exclusivitate.

