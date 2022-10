Geta Sterp a primit interdicție de la soțul ei. Ce nu mai are voie să facă acum, după ce s-a căsătorit: „Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața”

In articol:

Getuța Sterp s-a căsătorit cu alesul inimii sale în urmă cu doar câteva zile, atunci când au pus în scenă o nuntă de poveste, cu o mulțime de invitați, tradiții, muzică bună și care s-a încheiat cu daruri pe măsură.

Mama sa fiind cea mai darnică nuntașă, darul de nuntă pentru fiica sa neavând loc în plic, astfel că mama Geta a pus teancurile de bani într-o cutie.

Geta Sterpa primit interdicție de la soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Geta Sterp, nevoită să renunțe la afacerea cu oile

Însă, cum ce-i frumos repede trece, după nunta de poveste, acum tânăra familie s-a pus la casa sa și deja Getuța spune că viața ei s-a schimbat radical.

De când a plecat din casa părintească și și-a urmat soțul, Getuța a fost nevoită să renunțe și la o mare pasiunea a sa, una foarte profitabilă pentru toată familia.

Și asta pentru că sora cea mică a lui Culiță Sterp a primit interdicție din partea lui Sebastian, astfel că a fost nevoită să se supună noilor reguli.

Odată cu măritișul a venit și schimbarea profesională pentru Getuța. Totul, spune ea, la dorința lui Sebastian.

Tânărul nu este de acord ca soția sa să mai crească animale, pe motiv că lui nu-i plac, astfel că afacerea cu oile a luat sfârșit acum pentru ei.

Noua viața în doi aducând cu ea și o analiză a pieței pentru a vedea ce nouă afacere pot să înceapă, încât să fie pe placul amândurora.

În consecință, deși ea spune că și-ar fi dorit să facă în continuare parte din afacerea familiei căci, alături de mama sa, a fost stâlpul casei, Getuța se conformează acum regulilor impuse de Sebastian.

Acum doar Iancu, care este mai mereu pe drumuri, fiind prins cu antrenamentele și emisiunile TV, a rămas ajutorul mamei.

„Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul”, a spus Getuța Sterp.