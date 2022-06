Ghinioanele se țin lanț de Oana Radu! Artista a întâmpinat probleme de sănătate chiar înainte să urce pe scenă: „Stări de vomă, amețeli”

In articol:

La numai câteva zile după ce a declarat că a avut nevoie de îngrijirea medicilor după ce a cedat din cauza programului mult prea încărcat, artista a revenit în fața fanilor ei cu vești nu prea bune, pentru că și de data aceasta a întâmpinat probleme de sănătate, însă nu numai ea, ci întreaga sa echipă.

Oana Radu ține legătura cu fanii ei pe rețelele de socializare și îi ține la curent cu ceea ce face nou în viața ei. Cântăreața a întâmpinat dificultăți, acuzând o stare general de sănătate precară, chiar înainte de a urca pe scenă. Artista nu a avut de ales, fiind nevoită să continue cântările chiar dacă și-ar fi dorit să se odihnească în acele momente.

Oana Radu, noi probleme de sănătate

Oana Radu le-a povestit admiratorilor ei că, încă de vineri a început să se simtă rău și să aibă amețeli, stări de vomă, dar și dureri de cap. Nu este singura aflată în această situație, ci și colegii ei. Cel mai probabil, artista se gândește că problemele lor ar veni de pe urma unei toxiinfecții alimentare.

Citeste si: Cum a slăbit Cătălin Crișan 30 de kilograme. Care este planul alimentar pentru aceasta dietă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„ Eu și colegii mei ne-am simțit foarte rău astăzi. A fost o zi foarte grea pentru noi, încă de aseară- cel puțin eu. Am început să mă simt rău, stări de vomă, amețeli, ușoare dureri de cap. Cred că ceva nu ne-a priit bine. Am mâncat sau am băut ceva ce nu ne-a făcut bine și azi a fost o zi foarte grea”, le-a mărturisit Oana Radu fanilor ei, pe InstaStories.

Chiar dacă s-a aflat într-o stare deloc bună, Oana Radu a făcut tot posibilul să se mobilizeze și să dea tot ceea ce are mai bun din ea pentru fanii săi din Târgoviște, care așteptau cu nerăbdare să apară pe scenă, să fie mulțumii de concert.

„Urmează să intrăm pe scenă. Încercăm să ne facem treaba cât de bine putem, deși starea noastră nu e cea mai bună, dar asta este viața, nu avem ce să facem.”, a completat cântăreața.