Oana Radu se confruntă cu probleme de sănătate! Artista a avut nevoie de intervenția medicilor: „E foarte riscant”

Oana Radu are o mulțime de fani în mediul online, acolo unde ține legătura cu aceștia zi de zi. Artista are un program foarte încărcat în această perioadă, motiv pentru care timpul său liber este limitat și nu are posibilitatea să se odihnească așa cum și-ar dori.

Din această cauză, cântăreața a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a-și reintra în formă.

Oana Radu le-a povestit fanilor ei din mediul online că are o perioadă extrem de agitată și că deja a început să-și facă simțită prezența problemele de sănătate din cauza oboselii.

Oana Radu, probleme de sănătate

Oana Radu are un program foarte încărcat în această perioadă, motiv pentru care a fost nenecesar să își dea un refresh. Și-a făcut perfuzii cu vitamine, iar acum se simte mult mai bine. De asemenea, artista le-a mai dezvăluit fanilor ei că a descoperit că are câteva probleme de sănătate, prezente de câțiva ani, însă nu este vorba de nimic complicat.

Pentru a se însănătoși complet, va pleca peste câteva zile la Paris. Momentan nu a oferit mai multe detalii despre problema cu care se confruntă.

„Mă simt absolut genial după vitaminele pe care le-am făcut, am făcut perfuzii. Vocea mea era extrem de doborâtă, motivul pentru care se întâmpla asta este pentru că la anumite evenimente din cauza sonorizării proaste de multe ori simt nevoia să scot casca și simt nevoia să țip, lucru care este total greșit, ceea ce mă termină, mă paralizează și cântatul ăsta zilnic.

Am și câte două evenimente pe zi, nu mă plâng, iubesc ceea ce fac și sunt extrem de recunoscătoare și chiar atunci când mi-e cel mai greu nu fac decât să mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le trăiesc. Eu sunt sub tratament. Am descoperit o problemă pe care o aveam de 7-8 ani, nu e o chestie gravă, dar e o chestie supărătoare, voi merge acum pe 20 la Paris.”, a declarat Oana Radu pe rețelele de socializare.

Oana Radu [Sursa foto: Instagram]

Oana Radu nu își dorește copii momentan

Oana Radu și-a găsit alesul inimii, iar următorul pas care ar fi pe listă este să aducă pe lume un copil. Se pare că, cel puțin pentru moment, artista nu este deschisă spre a deveni mama, considerându-se, încă, la 28 de ani, o persoană imatură.

Oana Radu nu știe dacă poate renunța la anumite activități, motiv pentru care alege să spună „pas” meseriei de mama.

„Mie întrebările astea cu îți dorești copii, vrei să te căsătorești, vrei să nu știu ce, nu îmi plac. Momentan nu vreau copii, pentru că am 28 de ani și consider că sunt mult prea imatură pentru a avea grijă de un copil. Plus că fac foarte multe lucruri și nu știu dacă aș putea să renunț la toate lucrurile pe care le fac. N-aș ști să îți spun cum pot să gestionez situația”, a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”.