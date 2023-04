"Ghinionul nostru" Ce au pățit Vlăduța Lupău și soțul ei în vacanță? Totul a luat o întorsătură neașteptată când au ajuns la destinație

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus se bucură acum de o vacanță peste mări și țări. Însă de data asta nu au ales vreun loc exotic, ci unul prin care să-și liniștească și curețe sufletele și mintea.

Vlăduța Lupău și soțul ei au mers la Mormântul Sfânt

Artista și Adi Rus au ajuns la Ierusalim, acolo unde totul are altă magie, unde trăirile sunt altele, unde emoțiile ating cote maxime și unde, parcă, ai șansa să îți reiei viața de la capăt, să prinzi putere și încredere în tine și în Dumnezeu.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Cu această ocazie, pentru că locul nu este unul oarecare și nici ușor de vizitat, cei doi soți, în vizita lor prin minunata țară, au ajuns și la Mormântul Sfânt. Dorința lor a fost aceea, pe lângă rugăciunile pe care le-au făcut în fața zidurilor sfinte, de a ajunge și în interiorul lăcașului de cult. Doar că, din nefericire, acest lucru a fost imposibil: "Am venit la Ierusalim, din păcate am avut ghinionul să nu putem intra la Mormântul Sfânt, pentru că astăzi la evrei este Paștele și mă rog, biserica era închisă. Am înțeles că și preoții catolici se roagă în biserică. Dar o să încercăm să venim, oricum, mâine", a spus Vlăduța Lupău, pe contul său de Instagram.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău anunța, încă de zilele trecute, că ea și soțul ei au decis să plece într-o escapadă, de data aceasta fără micuțul Iair.

Băiețelul a rămas în România, dar artista a dezvăluit că va fi ultima vacanță în care fiul ei nu-i însoțește, pentru că nu poate rezista prea mult departe de el:, a dezvăluit Vlăduța Lupău în mediul online.

Vlăduța Lupău și soțul ei [Sursa foto: Instagram]