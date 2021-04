Giani Kiriță, dezvăluiri uluitoare despre Exatlon! Ce a pățit sportivul în Republica Dominicană: „Aș fi plătit și 100 de euro pentru o...”

In articol:

Giani Kiriță a fost concurent în echipa Faimoșilor în primul sezon al competiției Extalon, pe care l-a câștigat Vladimir Drăghia. Emisiunea s-a transformat astăzi în Survivor România, iar milioane de telespectatori așteaptă cu sufletul al gură confruntările dintre Faimoși și Războinici. Într-un interviu recent, Giani Kiriță a dat mai multe detalii despre experiența din Republica Dominicană.

Fostul fotbalist a mărturisit că a fost cea mai mare provocare a vieții sale, iar cele mai memorabile momente au fost jocurile internaționale.

„Am stat 4 luni în Republica Dominicană. A fost cea mai mare provocare a vieții. Este un show real, un show în care limitele tale sunt împinse la maximum din toate punctele de vedere. Și-atunci fiind și competiția sportivă mi-a venit ca o mănușă. Mi-am creat echipa în jurul meu, eram un fel de căpitan. M-am și certat cu ei, dacă le dădeam vreo palmă trebuia să plătesc 50.000 de euro. Pe teren luai câteva etape de suspendare.

Era multă muncă, stresul foarte mare, lipsa mâncării. A rentat pentru că și noi am făcut un show, în care România era împărțită în două, Războinicii și Faimoșii. Cele mai tari momente au fost când am jucat contra Turciei, Greciei. Iarăși mi-a bătut inima în piept și mi-am dat viața pentru România”, a declarat Giani Kiriță.

Fostul Faimos a mărturisit că este un show 100% real, iar experiențele prin care a trecut la Exatlon au fost de-a dreptul memorabile.

Lipsa mâncării a fost cea mai mare provocare pentru concurenți, iar Giani Kiriță a dezvăluit că ar fi plătit numai a mânca ceva consistent în acele momente.

„Patru luni am stat într-un șort și într-un tricou. Am dormit pe-o scândură Așa era concursul. Trebuia să-ți împingă limitele și să te ducă la o stare în care să cedezi. Nu aveam mâncare, nu aveam confort, nu aveam nimic. Absolut nimic. Patru luni de zile telefonul a stat închis într-un rucsac. Am mâncat patru luni 13 linguri de orez fiert pe zi, două felii de ananas și două banane, seara orez, năut sau fasole.

Pe blat nu ne-au dat nimic, nu există. Nu ne dădeau nimic. Eu i-am zis unui reporter că-i dau 100 de euro să-mi aducă o ciocolată mică, că nu mai pot. <Ți-aș da, dar am amendă de mii de euro și mă dau și afară>. A fost regim spartan”, a adăugat Giani Kiriță.

