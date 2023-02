Gică Popescu, declarații tăioase la adresa jucătorilor naționalei: „Nu veți ajunge niciodată fotbaliști de top!” Fostul mare jucător nu l-a cruțat nici pe selecționer: „Edi Iordănescu iese la TV, vorbește bine, dar rezultatele îl contrazic!”

In articol:

Gică Popescu (55 de ani), fost mare jucător al echipei naționale, și-a exprimat părerea despre situația naționalei României, care nu mai face performanță de o perioadă de timp.

Gică Popescu, declarații tăioase la adresa jucătorilor naționalei: „Nu veți ajunge niciodată fotbaliști de top!”

Președintele celor de la Farul Constanța nu l-a cruțat nici pe selecționerul Edi Iordănescu (44 de ani). Iată declarația lui Gheorghe Popescu!

Gică Popescu, fostul mare jucător al naționalei României și actualul președinte al celor de la Farul Constanța, a discutat recent despre situația naționalei României, mai ales că în următoarea perioadă va avea lor debutul țării noastre în preliminariile Campionatului European din 2024. Astfel, Popescu a vorbit fără ocolișuri, tăios și la obiect, punctând ideea că la echipa națională trebuie convocați mereu doar fotbaliștii care fac față presiunii:

„Echipa naţională trebuie să fie pentru jucători cel mai mare încărcător de moral. Oameni buni, dacă nu faceţi faţă la marea performanţă, nu veţi ajunge niciodată fotbalişti de top! Vrei să faci parte din vestiare importante? Trebuie să suporţi presiunea.

La noi criteriile de analiză ale unui jucător sunt diferite faţă de cele de afară. La Barcelona preferau jucători cu calităţi în minus, dar care suportau presiunea.

Dau un exemplu, Puyol. Calităţi tehnice nu avea foarte multe, dar avea un spirit. La meciurile mari juca mereu bine. Ăştia sunt jucătorii pe care îi vrea orice antrenor. Nu suporţi presiunea, nu ai ce căuta!

Nu ne ajută rezultatele? Pai, să le facă! Cine a făcut rezultatele astea? Nu sunt ei cei care le-au făcut?”, a declarat Gheorghe Popescu, potrivit Orange Sport, citează gsp.ro.

Gheorghe Popescu [Sursa foto: Facebook Gheorghe Popescu]

Popescu l-a luat în colimator inclusiv pe selecționerul Edi Iordănescu: „Iese la TV, vorbește bine, dar rezultatele îl contrazic!”

Fostul mare fotbalist a avut ceva de spus și despre Edi Iordănescu, după ce selecționerul României a numit Israelul „adversar de temut”. Astfel, președintele de la Farul Constanța a spus că nu înțelege cum România a ajuns să se teamă de Israel, dar și de Elveția. Totodată, acesta a adăugat că Edi Iordănescu vorbește bine la TV, dar rezultatele îl contrazic:

„Mă crucesc în momentul în care văd că vorbim despre un adversar de temut, aşa cum e Israelul. Refuz să cred că am ajuns în un aşa hal încât să ne temem de Israel. Nu putem să ne speriem de Israel, lăsaţi-mă în pace! Nu pot să accept aşa ceva, că ne e frică de Israel! Şi de Elvetia... Că Elveţia a făcut progrese... E Elveţia, nu e Olanda, Franţa, Spania, e Elveţia!

(Despre Edi Iordănescu) El iese la TV, vorbeşte bine, dar rezultatele îl contrazic de cele mai multe ori. Selecționerul e cel care răspunde de tot ce e la naţională, de bună, de rele.

Că are jucători accidentaţi, că are jucător în minus... eşti pus acolo să găseşti soluţii. Şi nu cred că naţionala are un '11' pe care să nu-l poţi schimba, cum era în perioada noastră.”, a adăugat fostul jucător emblematic al naționalei României, citează sursa menționată anterior.

Surse: sport.ro, gsp.ro