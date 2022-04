Gigi Becali a luat o decizie radicală! Ce vrea să facă afaceristul peste zece ani? Familia sa nu este de acord: „Asta îmi doresc”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Gigi Becali se numără printre cele mai sincere persoane publice, asta pentru că afaceristul își spune părerea despre orice și oricine, fără ocolișuri, de fiecare dată când simte nevoia.

Același lucru se întâmplă și când vine vorba despre viața sa personală, asta pentru că Becali nu se dă niciodată înlături din a vorbi despre intimitatea sa, povestindu-le oamenilor frecvent despre planurile lui.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Gigi Becali s-a gândit bine la viitorul său și a luat o decizie cu care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre admiratorii săi. Mai precis, afaceristul își dorește ca peste zece ani să se retragă la o mânăstire, însă soția și fiicele sale nu sunt de acord sub nicio formă cu hotărârea lui.

Gigi Becali: „E marele meu vis”

Latifundiarul din Pipera este cunoscut drept o persoană foarte credincioasă, iar în urmă cu ceva timp, acesta dezvăluia faptul că își dorește să construiască propria lui mânăstire, mai precis între Parcul Național Buila-Vânturița și Parcul Național Cozia și localitatea Băile Olănești, din județul Vâlcea.

Ei bine, însă, Gigi Becali a mai spus că și-ar dori chiar să se retragă într-o mânăstire, peste zece ani, aceasta fiind cea mai mare dorință a sa, însă nu se știe dacă își va îndeplini visul, asta pentru că fiicele și soția lui nu sunt de acord sub nicio formă.

”Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire peste vreo 10 ani. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis.

În plus, poți să știi ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează și el și nu știi cum îți schimbă planurile… Eu zic acum așa, dar cine știe ce o să fie peste 10 ani”, spunea Gigi Becali.

Afaceristul s-a gândit la moarte

În urmă cu ceva timp, Gigi Becali a mărturisit că a început să se gândească la moarte în fiecare zi. Astfel, de când aceste gânduri i-au venit în minte, latifundiarul din Pipera a explicat că degeaba are tot ce își dorește, căci la un moment va veni sfârșitul și nu va rămâne cu nimic din bogăția pe care o are acum.

Cu toate acestea, afaceristul nu este satisfăcut, în mod special, de bunurile pe care le deține, ci de momentele în care face fapte bune, atunci fiind cel mai fericit.

„Mie mi-a dat Dumnezeu Harismă în ultimul timp și am început să mă gândesc la moarte în fiecare zi. Când mă gândesc la bogăție, ce mai am nevoie că vine moartea, apoi intervine trufia minții. Când vreu să fac un păcat îmi aduc aminte că mor. Ia, cum o să fiu mort în cosciug, ce fac cu palatul asta, ce fac cu el, mort în cosciug, la revedere. Și atunci de ce să fac eu lăcomie. pentru ce dacă trec? Am dat interviu la NY Times. eu sunt cel mai bogat din lume. Bill Gates tot mai vrea, înseamnă că nu este cel mai bogat. Nu am nevoie de mai mult, gata. Nu sunt cel mai bogat din lume. Fapta bună, milostenia, bucuria, mintea și înveselește inima. Când faci o faptă buna, intervine bucuria bucuriilor, adica fericirea. Nu există fericire fară fapta bună”, a povestit Gigi Becali la Trinitas TV.

