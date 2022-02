Gigi Becali simte că îi vine sfârșitul? „Cum o să fiu mort în cosciug”

In articol:

Gigi Becali a făcut a ajuns în punctul în care nu se mai gândește la cum să adune mai multă bogăție, ci la moarte. Omul de afaceri a oferit un interviu publicației New York Times, dezvăluind că bogățiile sunt în zadar, pentru că atunci când va pleca din această lume, va pleca cu buzunarele goale.

Gigi Becali a mărturisit că este cel mai bogat om din lume nu prim faptul că are foarte mulți ani, cu prin faptul că are inima plină de fericire atunci când face fapte bune și când vede că a putut să ajute pe cineva. Nu mai are ca țel să strângă bogății, pentru că știe că va părăsi această lume fix așa cum a și venit. Nu va putea lua nimic cu el în momentul în care va muri, motiv pentru care nici nu se va mai strădui de acum înainte să facă bogăție. Misiunea lui de acum înainte este să facă bine pentru oamenii din jur.

Gigi Becali și-ar putea permite orice la orice oră din zi și din noapte, însă se pare că aceste lucruri nu-l mai satisfac. Omul de afaceri simte fericirea doar atunci când oferă și că este un om cinstit și cu suflet mare.

„Am început să mă gândesc la moarte în fiecare zi”

„Mie mi-a dat Dumnezeu Harismă în ultimul timp și am început să mă gândesc la moarte în fiecare zi. Când mă gândesc la bogăție, ce mai am nevoie că vine moartea, apoi intervine trufia minții.

Când vreu să fac un păcat îmi aduc aminte că mor. Ia, cum o să fiu mort în cosciug, ce fac cu palatul asta, ce fac cu el, mort în cosciug, la revedere.

Și atunci de ce să fac eu lăcomie. pentru ce dacă trec? Am dat interviu la NY Times. eu sunt cel mai bogat din lume. Bill Gates tot mai vrea, înseamnă că nu este cel mai bogat. Nu am nevoie de mai mult, gata.

Nu sunt cel mai bogat din lume. Fapta bună, milostenia, bucuria, mintea și înveselește inima. Când faci o faptă buna, intervine bucuria bucuriilor, adica fericirea. Nu există fericire fară fapta bună”, a povestit Gigi Becali la Trinitas TV.