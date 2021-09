Gigi Becali a sărit în ajutorul Monicăi Anghel, după ce artista a dezvăluit că este infectată cu coronavirus. Gestul incredibil făcut de patronul de la FCSB

In articol:

Monica Anghel a trecut prin clipe de groază, după ce a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Cunoscuta artistă nu a fost internată, însă a stat acasă, unde a urmat întocmai sfatul medicului. Monica Anghel a dezvăluit că Gigi Becali i-a trimis medicamente de la clinica pe care o deține în București, asta după ce patronul de la FCSB a auzit că artista este infectată cu SARS-COV-2.

„ Sunt mai bine, dar încă mă lupt cu o amețeală care nu-mi dă pace. Nu am fost internată, sunt acasă. Este pentru prima dată când sunt infectată. Am avut ambele doze de vaccin. Am luat legătura cu toată lumea după ce am fost testată pozitiv. Ei toți au ieșit negativi. Am avut un concert unde am stat în frig și ploaie, dar am crezut că am răcit. Mi-am făcut testul simplu, ulterior am luat legătura cu medicul, mai apoi am primit medicamente și de la domnul Gigi Becali. Copilul e negativ, dar trebuie să stea închis în casă cu mine pentru că este contact direct. Am vrut să învăț pentru că am foarte mult de învățat, dar nu pot din cauza amețelilor pe care le am pentru că nu pot să mă concentrez ”, a declarat Monica Anghel, pentru playtech.ro.

Monica Anghel a dezvăluit, acum câteva zile, faptul că trebuie să rămână în izolare, căci s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Chiar dacă a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID, artista tot se resimte după ce s-a îmbolnăvit.

Din fericire, nu este vorba despre simptome îngrijorătoare, ci despre o formă ușoară. Artista a început să se simtă rău, așa că fără a sta prea mult pe gânduri și-a făcut un test rapid, iar acela a ieșit pozitiv. Imediat, Monica Anghel s-a programat și la unul PCR, iar mai apoi a sunat pe toată lumea cu care intrase în contact.