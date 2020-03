Gigi Becali: „Vom muri de foame”

Gigi Becali este de părere că autoritățile din România nu au implementat măsuri de prevenire a unei crizei economice și susține cu tărie că el ar fi capabil să gestioneze mult mai bine această situație.

„Ce mai contează fotbalul când vezi 500-600 de oameni afectaţi de coronavirus? Eu nu vreau să critic Guvernul, dar nu se poate aşa ceva! Ce facem? Dormim? Dacă nu ştiţi, daţi-vă la o parte! Să vină oameni de afaceri care se pricep. Vin eu cu alţi zece oameni pe care îi aleg”, a declarat milionarul.

Becali își imaginează un scenariu absolut apocaliptic, unul în care am muri toți de foame după ce scăpăm de coronavirus, în cazul în care nu se iau măsuri pentru a preveni o posibilă criză financiară.

Citeste si: Coronavirusul a ucis mai mult de 20.000 de oameni din întreaga lume. Cei mai mulți sunt din Europa

Citeste si: Ce mesaj a transmis Delia pe rețelele de socializare? E vorba de câteva mii de euro

„Nu vreau bani. Daţi-vă la o parte! Nu e nicio ruşine dacă nu ştiţi. Vin eu. Lăsăţi oameni care se pricep. Altfel, va fi vai de capul nostru….Vom muri de foame. Să nu credeţi vreodată că mă bucur de această pandemie, din contră. Dar trebuie să ne gândim şi la viitor, nu doar la prezent.

Dacă vom împrumuta banii despre care v-am spus, bani care să fie injectaţi imediat în economie, mai ales că ne-au revenit acasă şi specialiştii, atunci noi vom demara în trombă după ce se va termina cu acest Covid-19.

Noi nu suntem afectaţi aşa de tare ca alte state, cum ar fi Italia sau Spania. Ele, mai ales Italia, au fost decimate, nu le mai stă oamenilor acum gândul la muncă. Dar noi putem profita şi ne putem relansa economic. Aşa văd eu situaţia!”, a spus Gigi Becali.

Donații generoase la spitalele din România

Majoritatea românilor se solidarizează în fața situației generate de pandemia de coronavirus, iar Gigi Becali este unul dintre oamenii care se implică în cel mai serios mod în lupta împotriva virusului care face prăpăd în lume.

Afaceristul a anunţat că a cerut unei celebre fabrici din România să înceapă producţia de măşti şi halate de protecție. Mai mult, Becali a oferit detalii despre felul în care a ajutat Spitalul Matei Balș din Capitală, și a spus ce planuri are pentru perioada următoare.

„Doar la Spitalul Matei Balș am dat până acum. Dar m-a sunat cineva de la Spitalul din Rădăuți și voi duce vineri și acolo. Am dat și mese și scaune. Spuneau oamenii că nu mai au unde să să stea. Făceau teste și stăteau în picioare. Am dus o sută de scaune și nu știu câte mese și paturi”, a declarat Latifundiarul din Pipera.