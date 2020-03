Puterea Dragostei. Roxana și Cătălin au dat cărțile pe față

Puterea Dragostei 26 martie. Ligi și Cătălin, conflict din cauza Roxanei: „Suferă de ipocrizie și minciună”

Ligi: Te iau toți de fraier în fața României și, de fapt, ea era fraiera. Uite așa, pe românește, poate înțelegeți altfel. De asta le-am adus, Cătălin!

Cătălin: Eu ți-am spus că dacă sunt supărat pe cineva din toată povestea sunt pe tine. Tu nu trebuia să te bagi, atât!

Ligi: Nu mă mai tot condiționa! Nu sunt copil de trei ani să fiu condiționată, că-mi spui tu unde să mă bag. Pai dacă suferă de ipocrizie și minciună, eu ar trebui să tac? Nu, n-o să tac niciodată!

Puterea Dragostei 26 martie. Bianca, despre Roxana: „Dacă vrea pe cineva, o să aibă”

Bianca: Adevărul este că eu știu că dacă Roxana vrea pe cineva, o să aibă

Roxana: Nu am alergat ca să pot. În primul rând trebuia să alerg după el ca să pot, dar n-am alergat după el.

Citeste si: După ce s-a împăcat cu Bianca, Alex Bodi a fost făcut praf: „Te joacă pe degete. Am crezut că ai orgoliu, dar ai arătat contrariul țării întregi!”

Puterea Dragostei 26 martie. Andreea Oprică a răbufnit la adresa lui Livian: „Nu știi tu ce am suferit eu!”

Livian: Și Oprică se simte în pielea lui Roxana.

Oprică: Tu exemplul ăsta să nu-l mai dai în viața ta, nici în glumă, nici în serios. Nu știi tu ce am suferit eu ca să faci tu acum: „Vai, Andreea se simte în pielea lui Roxana!”. Stai cuminte, Livian!

Puterea Dragostei 26 martie. Ce simt unul pentru altul, de fapt, Roxana și Cătălin?

Cătălin: Eu am considerat că nu am vină. Eu atunci dacă veneam și spuneam asta, fără o probă clară, se risca să se înțeleagă că mie îmi place de Roxana și încerc să îi despart.

Livian: Roxana, dacă tu nu-l mai vrei pe Turcu și el nu te mai vrea, te-ai îndrepta spre Cătălin?

Roxana: Dacă ar fi și ultimul om de pe Pământ, nu.

Cătălin: Ea e mult mai ok singură decât în relație, dacă mă întrebi pe mine.