Gigi Becali , care a avut parte de o sentință șoc în cursul zilei de joi, a vorbit și despre coronavirus la finalul întâlnirii de ieri cu emisarii clubului englez Norwich, veniți la palat la discuții. Patronul FCSB a abordat pe larg ieri posibilitatea de a-l transfera pe Dennis Man la gruparea engleză Norwich, ca și retrogradată din Premier League.

Patronul FCSB a spus că englezii au acceptat ca discuție o variantă propusă de el, cu un preț de 10 milioane de lire și încă cinci milioane sub formă de bonusuri, însă urmează să dea un răspuns final în câteva zile:

"Au venit directorul sportiv și cu avocatul (n.r de la Norwich). Eu am cerut, ei au notat. Ei au spus că la ce joacă el în momentul ăsta, nu merită 15 milioane. Am spus că da, normal. Au spus că el, la ora asta, merită 5 milioane de pounds. Atunci am spus că nu are sens să mai discutăm. E adevărat că la ora asta nu merită, dar el are 21 de ani. El peste trei ani o să facă 100 de milioane. M-au întrebat de ce nu-l dau împrumut și le-am spus că nu. Am făcut un deal cu ei, în funcție de jocuri. Să plătească 10 milioane + 5, în funcție de cum joacă acolo. Asta le-a convenit, ei îl iau ca să joace. Au notat, vorbesc cu patronii și o să dea un răspuns în câteva zile. N-am nicio problemă să plece Man imediat", a declarat Becali după ieșirea de la întâlnirea cu delegația englezilor.

Întrebat despre coronavirus, Becali a reacționat rapid: ”Nu mi-e frică, m-ați văzut pe mine cu mască? Dar mă gândesc la nepoțica mea, am văzut-o de două ori, de la distanță doar. Noi, oamenii mari, familia, ne putem îmbolnăvi, două-trei perfuzii, vitamina C, vitamina D și gata, dar cu copiii e mai complicat, de aia trebuie să îi protejăm”, a mărturisit Gigi Becali.