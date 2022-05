Gigi Becali, mesaj tranșant către conducerea închisorilor din România. Consideră că drepturile deținuților nu sunt respectate: „Daţi drumul la oameni, criminalilor!"”

In articol:

Gigi Becali a criticat conducerea închisorilor din țara noastră pentru că nu respectă legea și drepturile deținuților. Recent, mama lui Radu Mazăre și a lui Alexandru Mazăre a decedat, așa că fiii ei au solicitat să fie eliberați pentru 24 de ore pentru a o conduce pe mama lor pe ultimul drum.

Gigi Becali: „Dă-mi drumul acasă, cum spune legea”

Celor doi nu li s-a permis acest lucru, așa că latifundiarul din Pipera a reacționat virulent, condamnându-i pe cei care nu oferă drepturile care li se cuvin deținuților.

Gigi Becali este de părere că închisorile din România nu oferă deținuților drepturile pe care le merită și pe care legea le impune.

„Are Mazăre regim semi-deschis acum? Dă-i 25 de zile. A murit maică-sa? Dă-i 10 zile din alea 25. Nu să se roage pentru 24 de ore, criminalilor! E de patru ani în pușcărie. Dacă e de patru ani, el trebuia să aibă la ora asta, să vină acasă cel puțin 60 de zile și nu i-au dat nicio zi până acum. Cum să faci pușcărie în România?

Dă-mi drumul acasă, cum spune legea, să dorm acasă 30 de zile pe an, cu familia mea, cum scrie legea. Asta este problema!", a spus Gigi Becali, deranjat de situația de față, la Antena 3.

De asemenea, patronul FCSB înțelege și susține decizia luată de Elena Udrea sau de Sorin Oprescu, aceea de a-și executa pedeapsa cu închisoarea în altă țară. Condițiile normale nu sunt respectate în România în ceea ce îi privește pe deținuți, așa că aceștia preferă să-și ispășească pedeapsa în altă țară.

„Eu cred că Sorin Oprescu, nu știu dacă a făcut sau nu a făcut, dar eu cred că e un om deștept. Nu cred că e atât de idiot încât să fie prins. Cred că și-a aranjat toate lucrurile. În România nu e de făcut pușcărie. Oamenii se predau în Anglia, Italia, Grecia să facă pușcăria.

Să facă condiţii de pușcărie, și nu mă refer la condiții de trai, mă refer la simplul lucru: spune legea- regim închis 15 zile, regim semi-deschis 30 de zile. Dă-i omului să vină acasă două zile pe lună că așa e legea. Și omul face pușcăria în România”, a mai spus Gigi Becali.

Nici în cazul lui Gigi Becali nu au fost respectate legile

Gigi Becali a declarat că nici în cazul lui nu a fost respectată legea, neprimind nicio zi acasă din cele 30 la care avea dreptul.

„Dacă omul face pușcărie, îl ții trei-patru ani în pușcărie, pleacă și se duce să facă pușcărie în Europa, unde oamenii respectă legea. Vreți să facă oamenii pușcăria în România? Respectați legea executării pedepsei. Criminalilor, executați legea! Dați drumul la oameni, criminalilor și nu mai pleacă nimeni din țară.

Eu am stat în pușcărie un an și trebuia să iau 30 de zile într-un an și nu mi-au dat nicio zi. Și atunci cum să facă omul pușcărie în România? Nu e normal așa? Eu dacă sunt condamnat în România plec. Mă duc și mă predau în Europa. Și dacă mă întreabă acolo de ce le spun că statul meu e criminal și nu respectă legea”, a mai spus el.