Gigi Becali, o nouă lovitură financiară înainte de Paști! L-a bătut pe finul Pandele în instanță și și-a umflat conturile! EXCLUSIV

Gigi Becali și-a umflat din nou conturile după ce a câștigat fără mari bătăi de cap procesul cu Unitatea Adminstrativ Teriotorială Orașul Ilfov. Becali va primi suma de 106.780 lei ca diferență de la un impozit plătit în avans, pentru vânzarea a patru terenuri.

Becali a cerut banii de pe impozit înapoi

Conform informațiilor din dosar, Gigi Becali a încheiat între 2014 și 2017, două contracte de vânzare-cumpărare pentru parcele de teren, un contract de construire a unei servituți și un contract de donație. În baza acestor contracte, el a plătit 213.559 lei la bugetul local cu titlu de impozit pe transfer de proprietate. Toate cele 4 contracte au fost ulterior desființate (tranzacțiile nu au mai avut loc), iar Becali a făcut solicitare pentru restituirea sumelor plătite anterior.

În 2020, Becali a primit de la ANAF Ilfov doar o jumătate din sumă (101.782 lei), din care i s-a mai reținut și 5.000 de lei ca obligație fiscală restantă. Pentru restul de 106.780 lei, instituția a invocat legea 2017/2015, cea care prevede plata unor taxe pentru transferul de unor proprietăți care au stat în posesia contribuabilului mai puțin de 3 ani.

Becali s-a văzut nevoit să ceară în instanță restul de bani, iar la începutul acestei luni, după doar două termene, finanțatorul FCSB a câștigat procesul. În afară de suma datorată, Becali va primi și dobânzi precum și 600 de lei, cheltuieli de judecată. Administrația orașului Voluntari a avut la dispoziție 15 zile pentru a face recurs, însă termenul respectiv expiră în acest weekend.

Transferuri de sute de mii de euro între Becali și finul Pandele

Gigi Becali povestea, cu ceva vreme în urmă, că Florentin Pandele ”l-a păcălit” cu peste 500.000 de euro, bani care i-a dat pe doi jucători de la FC Voluntari, echipă patronată de Consiliul Județean Ilfov.

Florentin Pandele este primar la Voluntari și finul lui Gigi Becali

”Pandele, care este finul meu, m-a păcălit de vreo 500 de mii. Finul meu m-a păcălit cu 500 de mii pe mine, pe Becali şi pe FCSB. Doi jucători (n.r.- Achim şi Moke) pe care i-am luat, am dat 500 de mii pe ei şi am mai dat încă 50 de mii că a jucat nu ştiu câte meciuri ăla (n.r.- Moke). Şi am pierdut 550 de mii la finul Pandele. Şi nici măcar nu i-a luat pentru el. I-a luat pentru Voluntari. A negociat mai bine, bravo lui", a dezvăluit Gigi Becali pentru un ziar de sport.