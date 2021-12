Gigi Becali și-a luat cameră hiperbară la clinică! În timpul pandemiei, încasările latifundiarului pe servicii medicale au crescut de 5 ori! EXCLUSIV

In articol:

Clinica lui Gigi Becali a achiziționat o cameră hiperbară pe care ar putea s-o pună la dispoziția clienților. Pe site-ul unității medicale nu apar însă informații legate specialistul care se ocupă de acest tip de tratament și nici nu se pot face programări online.

Conform informațiilor care apare pe pagina de internet a clinicii, serviciile de tratament hiperbar care vor fi oferite includ: evaluarea inițială – consult, explicare procedură și efecte terapeutice, plan de tratament, administrare tratament și urmărire terapie, evaluare medicală pe parcursul terapiei și un raport final care include indicații de terapie suplimentară. Nu sunt trecute însă informații legate de costul terapiei.

Becali: ”Mîțu Stoian nu a murit de hiperbară”

Gigi Becali este, de altfel, convins că nu terapia hiperbară l-a ucis pe Petrică Mîțu Stoian.

“Mîțu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus și mie.

Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Și eu în clinica mea am cameră hiperbară”, a declarat Gigi Becali la un post de televiziune.

Becali a ajuns la 54 de angajați la clinica din București

Pe de altă parte, afacerea lui Becali din domeniul medical a explodat pur și simplu în primul an de pandemie.

Considerată mai degrabă o clinică ce încurajează metodele alternative de tratament , Imunomedica a reușit în 2020 să-și crească cifra de afaceri de aproape 5 ori față de anul precedent, ajungând până a 15,9 milioane lei, încasări.

2020 a fost primul an în care clinica lui Becali a terminat pe profit, cu 193.000 de lei față de 2019 când a avut o pierdere de 7,22 milioane lei. De asemenea, datoriile firmei au scăzut de la 31 de milioane lei până la 3,5 milioane lei. Becali a ajuns la 54 de angajați la clinica din București.

Gigi Becali este asociat în această afacere cu Virgiliu George Vlăescu, însă acesta din urmă mai deține sub 1% din părțile sociale după ce în luna mai a acestui an, latifundiarul a făcut o infuzie de capital social, și a acoperit din fonduri proprii o parte din datoriile firmei. Administratorii clinicii sunt Virgiliu George Vlăescu și medicul Cristina Bălan.

