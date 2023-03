Gina Matache, interviu fabulos despre soțul Oanei! Ce spunea artista înainte să izbucnească scandalul cu noul iubit al fiicei sale: "E un om din altă epocă" | EXCLUSIV

In articol:

Vestea că Oana Matache și tatăl copiilor ei, Răzvan, și-au spus ”Adio” a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că s-a aflat de acest lucru abia când sora Deliei a fost surprinsă la brațului noului partener de viață, Radu Siffredi.

Gina Matache, declarații despre fostul soț al Oanei

La scurt timp după ce tânăra a confirmat zvonurile divorțului, mama acesteia a făcut câteva postări pe Instagram, în care îl ironiza pe noul ginere, pornind un scandal de proporții. Înainte de acest scandal, WOWbiz a stat de vorbă cu Gina Matache, în cadrul unui interviu fabulos, înainte ca familia lor să treacă prin transformările actuale.

Înainte ca cineva să bănuiască că lucrurile vor degenera în familia Matache și Oana va divorța, înlocuindu-l imediat pe iubitul ei cu un tânăr care nu este deloc agreat de mama acesteia, Gina Matache ne-a acordat un interviu de excepție despre familia ei. A vorbit și despre ginerii ei, cum se înțelege cu aceștia și cât de norocoase sunt fetele ei că i-au întâlnit. Se pare că mama Deliei avea o părere excelentă despre fostul partener de viață al Oanei.

"Nu aș avea de ce să nu mă înțeleg cu ei. În primul rând că nu ne vedem foarte des și nu ne încurcăm unul de altul niciodată, dar nu am de ce. Am doi gineri minunați, doi oameni care nu aparțin epocii ăsteia. Mă uit în jurul meu și văd tineret dinăsta care ori e cu păcănele, ori cu pasiuni dinăstea ciudate, ori cu droguri. Am zis Doamne, dacă mi-ai da ceva viața asta, să dai noroc fetelor mele de oameni într-adevăr oameni. Nu aș avea niciodată ce să le reproșez.", a declarat Gina Matache.

Gina Matache, atac la adresa noului iubit al fiicei sale

Gina Matache nu a mai suportat și și-a arătat dezacordul total cu privire la noul iubit al Oanei. După ce a postat o fotografie cu Radu Siffredi, ironizându-l, aceasta a continuat să precizeze de ce nu este de acord ca tânărul să fie în preajma familiei sale, dezvăluind că fiica ei, totuși, nu ar fi divorțată încă.

”Nici mie nu îmi place că fac asta, numai după ce am terminat toate argumentele am luat această decizie, dar copiii cei mici trebuie protejați. E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici, spre binele copiilor. Copiii au un tată exemplu în eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naiba ce au construit părinții”, a scris Gina Matache, pe pagina sa de Instagram.

De altfel, pentru că în urma gestului ei, comunitatea sa de fani s-a împărțit în două, unii susținând-o, alții criticând-o pentru duritatea avută, Gina Matache și-a continuat pledoaria publică. Ea își motivează faptele și cuvintele spunând că, văzându-se într-o situație limită, fără a știi cum și în ce fel să mai reacționeze, a dorit să vadă și să afle cum gândesc și văd și alții, din exterior, pasul făcut de fiica sa. Artista mărturisește că o doboară gândul ca fiica ei cea mică a luat-o pe cărări greșite, scoțând în evidență că Radu ar fi de vină pentru tot, chiar și pentru că ea a plecat de lângă tatăl copiilor. Despre care spune că încă îi este ginere, menționând că Oana este încă o femeie căsătorită.

”Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot ca să-i deschid ochii. Mă doare să o văd cum merge în jos. De aceea am procedat așa. Probabil sunteți cunoștințe și doare, dar nu trebuia să despartă familia asta. Divorțați nu sunt și e pasibilă de lucruri rele. Să nu fie nevoie, dar cum se comportă, lasă de dorit. Voiam și alte păreri pentru că mă depășește și nu sunt cea mai fericită cu alegerea asta, dar dacă vede, sper să se trezească. A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni”, a mai adăugat cântăreața de muzică populară.

